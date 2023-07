Množični pretep na hrvaški plaži

Na znameniti plaži v Zadru je prišlo do vsesplošnega pretepa, v katerem so trije domačini napadli šest nemških turistov.

Trije Zadrčani, stari 24, 21 in 20 let, so verbalno in fizično napadli šest Nemcev, starih 23 in 24 let, poroča Zadarski.hr.

Dva Nemca, oba stara 23 let, sta bila lažje poškodovana, poroča Jutarnji.

Z obdolžilnim predlogom so zadrsko trojico privedli na občinsko sodišče v Zadru, ki je za 24-letnika odredilo 13-dnevno pridržanje.