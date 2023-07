Silovito neurje na Hrvaškem: "Mislil sem, da bo dvignilo mobilno hiško"

Na Hrvaškem je neurje z močnim nalivom davi zajelo širše območje Reke, kjer je poplavilo več ulic, zaradi udara strele je zagorelo ostrešje hiše, poročali so tudi o podrtih drevesih. Na območju Crikvenice in Opatije je neurje podiralo drevesa, ki so jih že odstranili, so sporočili tamkajšnji gasilci.