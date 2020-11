V Haagu streljali na savdsko veleposlaništvo

V streljanju je bilo prestreljenih več oken, našli so tudi več tulcev nabojev. Po poročanju nizozemskega Omroep West so našli okoli 20 lukenj v več nadstropjih stavbe v središču mesta. Tiskovni predstavnik policije je sporočil, da so jih o incidentu obvestili okoli 6. ure zjutraj. Preventivno so omejili dostop do savdskega veleposlaništva, piše STA.