Na kmetiji v vasi Dolgo Brdo blizu Janč je 22-letnik v ponedeljek zvečer s strelnim orožjem ubil očeta, mater in sestro, potem pa storil samomor. Na policiji so danes razkrili nove podrobnosti glede ponedeljkovega dogajanja na omenjeni domačiji. 22-letnik naj bi namreč sprožil dva strela tudi v smeri, iz katere so prihajali policisti. Na kraj dogodka so nato poklicali specialce, ki so vstopili v hišo.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana pojasnjujejo, da jih je o dogajanju na Jančah v ponedeljek zvečer najprej obvestila storilčeva 26-letna pokojna sestra, ki je poklicala na interventno številko 112, nato pa je 22-letnik nekaj minut kasneje sam poklical številko policije 113. Na kraj dogodka so najprej napotili policiste rednih patrulj PU Ljubljana in dve ekipi nujne medicinske pomoči.

Preiskovalci še vedno iščejo motiv za umor na Jančah. Video: Planet.

22-letni osumljenec naj bi streljal tudi na policiste

Ob prihodu na kraj dogodka jim je poleg megle in noči intervencijo dodatno otežil težko dostopen teren do objekta. Ob postavitvi blokade in približevanju objektu so policisti slišali dva strela, ki sta bila sprožena v smeri, iz katere so prihajali. Okoliščine tega streljanja na policiji še preverjajo. Policisti so zaradi ogroženosti zavarovali kraj dogodka in nadzorovali situacijo ter zbirali podatke. Aktivirani so bili tudi specialci, ki so posebej usposobljeni za tovrstne situacije.

Policisti še preverjajo, kakšen je bil motiv storilca za trojni umor na Jančah. Foto: Planet TV

Specialci okoli polnoči vstopili v hišo in odkrili trupla

Pripadniki specialne enote so nato vstopili v hišo ter nekaj pred polnočjo odkrili tri žrtve umora in mrtvega osumljenca. Vsem policistom so naknadno ponudili tudi psihosocialno pomoč. Preiskava dogodka trenutno še vedno poteka, kriminalisti pa dodatne podrobnosti dogajanja še preiskujejo. Prav tako še preverjajo, kakšen je bil motiv storilca za to dejanje.