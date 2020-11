Trojni umor pri Ljubljani, osumljenec ubil še sebe

Včeraj okrog 21. ure so policiste obvestili o tragediji na območju Janč pri Ljubljani. Po do zdaj znanih okoliščinah je 22-letnik s hladnim in strelnim orožjem tako hudo poškodoval tri ljudi, da so na kraju umrli. Stari so bili 26, 56 in 60 let, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so prispeli na kraj dogodka, vstopili v objekt in tam našli še mrtvega osumljenca.

Več o tragediji in trojnem umoru sledi.

V Sloveniji trojni umori niso redkost

Lani se je trojni umor zgodil v vasi Škocjan v občini Domžale. Takrat je 24-letnik na grozovit način ubil dedka, babico in strica. Po storjenem dejanju se je okrvavljen in z orožjem v rokah predal policistom.

Zelo odmeven je bil štirikratni umor v Tekačevem leta 1997, za katerega je bil obdolžen, a nikoli obtožen Kristijan Kamenik.

Med odmevnimi umori sta bila tudi primer Ivana Perića, ki je pred 18 leti v Rovinju umoril mater, očima in polbrata, ter trojni umor z Gorjancev. Takrat je Emir Brkić umoril kupca svojega avtomobila in še dve priči.