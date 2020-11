Vložena obtožnica zoper Gaspetija, bremeni ga umora treh sorodnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo je v tem tednu vložilo obtožnico proti Petru Gaspetiju, ki ga bremeni, da je junija letos na območju Domžal umoril tri ljudi, je za STA potrdil Gaspetijev odvetnik Anže Mlinarič. Obtoženi naj bi namreč junija do smrti zabodel svoje tri ožje družinske člane. Mlinarič je že napovedal pritožbo na vloženo obtožnico.

Po navedbah Mlinariča je obtoženi trenutno v priporu.

Gaspeti naj bi junija letos z nožem večkrat zabodel in porezal 81-letno žensko ter 74-letnega in 51-letnega moškega. Po takratnem poročanju medijev gre za njegovega strica ter stara starša. Po dogodku je sam poklical policiste in jim povedal, kaj se je zgodilo.