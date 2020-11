Preiskovalci še vedno iščejo motiv za umor na Jančah #video

Po okrutnem trojnem umoru in samomoru za štirimi stenami družinske hiše, ki je v ponedeljek zvečer pretresel Janče, preiskovalci niso nič bliže motivu za krvavo družinsko tragedijo. Medtem pa se razkrivajo nekatere podrobnosti o samem poteku dogodkov za stenami hiše groze pri Bučarjevih. Sin naj bi ob pokolu uporabil tudi nož, razlog pa: lovska puška njegovega očeta je lahko izstrelila le dva naboja, preden bi jo moral spet nabiti. In videti je, da se takšne družinske tragedije v zadnjih letih kar ne nehajo vrstiti.

Razlog ponedeljkovega trojnega umora in samomora za stenami družinske hiše na Dolgem Brdu nad Jančami še vedno ostaja zakrit v meglo. Preiskovalci, ki so včeraj še cel dan zbirali dokaze v hiši Bučarjevih, so potrdili, da 22-letni Gašper ni pustil nobenega poslovilnega pisma, v katerem bi pojasnil razloge za pokol, na katerega so naleteli policisti.

Umoril svoje družinske člane nato sodil še sam sebi

"Včeraj je policija ob vstopu v objekt našla trupla 26-letnice, truplo 56-letnice in truplo 60-letnika, ki so bili poškodovani s hladnim orožjem, predvidevamo, da z nožem in s strelnim orožjem. V nadaljevanju so našli tudi 22-letnega osumljenca, ki je po do sedaj zbranih podatkih, zgoraj opisanih, storil samomor z ustrelitvijo," je v včerajšnji izjavi za medije dejal Valter Zrinski, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Približno polovica od 146 tisoč kosov legalnega orožja pri nas imajo lovci, ki imajo večinoma lovske dvocevke. Točno takšno naj bi imeli doma tudi Bučarjevi, potrdi bratranec umorjenega Antona, Jože Groznik.

Družinske tragedije so pri nas stalnica

Družinske tragedije, v katerih je nekdo dvignil roko nad družinske člane, so pri nas stalnica. Tako je ravno ta ponedeljek tožilstvo vložilo obtožnico zoper 24-letnega Petra Gaspetija. Ta je pred petimi meseci odšel do bližnje domačije, kjer so stanovali njegovi stari starši in stric.

Gaspeti je trenutno na psihiatriji, tu pa je po odločitvi sodišča končal tudi 37-letni Marko Abram. Ta je iz vasi Lukovec na Krasu 21. marca 2017 zjutraj poklical na 113. "Klicatelj je zaprosil za intervencijo policije, saj naj bi bili na naslovu, kjer se nahaja, dve trupli, in dejal, da se je zgodila tragedija," je tako marca letos podrobnosti razkril Dean Jurič, vodja koprskih kriminalistov.

Doma pred tem ni bilo nobenih sporov, Abram pa po trditvah sosedov ni bil problematičen. Abram je kar 13 ur pred klicem preživel s trupli babice in brata, ki naj bi ju med spanjem umoril s sekiro, sledi krvavega pokola v hiši pa je pred jutrom celo počistil.

"Obe trupli je storilec ob dejanju dekapitiral oziroma obglavil, glavi žrtev pa sežgal v peči centralne peči," je takrat še pojasnil Jurič. In medtem ko Gaspeti razloga za svoje početje ne želi razkriti, je Abram policistom pojasnil, da so mu to naročili glasovi, ki jih je slišal v glavi.