Pri Kopru iz devetega nadstropja v globino zgrmela moški in ženska

Policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so ju danes zjutraj pred stanovanjskim blokom na Cesti na Markovec pri Kopru našli stanovalci blokov, poročajo Primorske novice. Kaj natanko je bil povod za tragedijo, še ni znano, več informacij pa naj bi bilo znanih v ponedeljek.

Očividec je policijo glede negibnega moškega in ženske, ki ležita pod blokom, obvestil okoli 8. ure. Po navedbah Primorskih novic so na prizorišče tragedije prihiteli policisti, kriminalisti in forenzični tehniki pa tudi reševalci, ki moškemu in ženski niso mogli več pomagati, piše STA.

Sosedje so pred tem v stanovanju, kjer je živela 49-letna ženska, slišali prepir in vpitje. S koprske policijske uprave so za Primorske novice popoldne dejali le, da ogled kraja dogodka še ni končan ter da kriminalisti in policisti okoliščine še preiskujejo. Obvestili so tudi dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico, ki je za pokojna odredila sodno obdukcijo. Več informacij naj bi bilo znanih v ponedeljek, so zapisali.

Identitete moškega koprski policisti še niso mogli uradno potrditi, prav tako ne, da je šlo za partnerja pokojne 49-letnice, še piše STA. Vse kaže, da je moški po prepiru v globino iz devetega nadstropja porinil žensko, nato pa za njo skočil še sam, še poročajo Primorske novice.