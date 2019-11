V Haagu ranjeni trije najstniki, policija napadalca še ni izsledila #video

Vse žrtve so mladoletniki, nudili so jim pomoč v bolnišnici, od koder so jih že odpustili v domačo oskrbo, je sporočila policija, ki drugih podrobnosti ni razkrila. Napad se je zgodil v veleblagovnici v največji mestni trgovski četrti. Policija je za osumljencem sprožila iskalno akcijo.

Nizozemska televizija NOS je poročala, da naj ne bi šlo za teroristični motiv, vendar pa je policija sporočila, da preiskuje vse možnosti. "Trenutno razmišljamo o vseh scenarijih," je po poročanju nizozemske tiskovne agencije dejala tiskovna predstavnica policije Marije Kuiper.

"V tem trenutku iščemo napadalca, do zdaj nismo še nikogar aretirali," je dejala. Kot je dodala, so bile prve informacije, da gre za moškega, starega približno štirideset let in severnoafriškega porekla, napačne.

Neznanec je v petek v nizozemskem Haagu na nakupovalni ulici, kjer je bilo zaradi črnega petka veliko nakupovalcev, zabodel tri ljudi, po napadu pa zbežal. Napad na Nizozemskem se je zgodil le nekaj ur po podobnem napadu v britanski prestolnici London, ki ga tamkajšnja policija obravnava kot teroristično dejanje.