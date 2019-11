Nov napad: napadalec z nožem v Haagu ranil najmanj tri ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samo nekaj ur po terorističnem napadu v Londonu iz nizozemskega mesta Haag poročajo o novem napadu z nožem. Incident se je zgodil na nakupovalni ulici, poškodovani so najmanj trije ljudje. Na kraju dogodka so policisti in reševalci.