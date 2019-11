Na Londonskem mostu odjeknili streli, policija ubila enega človeka #video #foto

Na znamenitem Londonskem mostu v britanski prestolnici so popoldne odjeknili streli. Policisti so ustrelili in ubili enega moškega, več ljudi pa naj bi bilo poškodovanih. Ubiti moški naj bi po poročanju britanskih medijev mimoidoče napadel z nožem.

Po poročanju Sky News naj bi moški z nožem napadel najmanj pet ljudi. Ko je na kraj dogodka prišla policija, so ga možje v modrem ustrelili in ubili, kar je razvidno tudi s posnetkov z družbenih omrežij.

S policije so za zdaj sporočili le, da so onesposobili enega moškega in da je več ljudi ranjenih. Možje v modrem so ljudem svetovali, naj se ne zadržujejo v bližini kraja incidenta.

Območje okoli Londonskega mostu je trenutno zaprto, saj tam poteka preiskava organov pregona.

Na dogodek se je že odzval britanski premier Boris Johnson. "Želim se zahvaliti policistom in reševalcem za njihov takojšen odziv," je sporočil britanski predsednik vlade.