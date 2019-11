Slovenec v Londonu: V mestu po napadu vlada kaos #foto #video

Iz Londona, kjer se je popoldne zgodil teroristični napad, se nam je oglasil znani slovenski fotograf Borut Cvetko. Kot je povedal, se je z avtobusom vračal z obiska Londonske borze, ko se je promet v mestu nenadoma ustavil. Razlog za to je bil teroristični napad, ki se je zgodil na Londonskem mostu. Znameniti most je sicer le nedaleč stran od hotela, kjer je fotograf nameščen s svojo družino.

"Ta konec tedna že tretje leto zapored fotografiram konferenco Britansko-slovenske gospodarske zbornice v Londonu, kamor smo se tudi letos odpravili z družino. Petek je tako tudi letos dan, ko je žena z obema sinovoma na potepu po Londonu, sam pa se posvečam delu ter pozneje še večernemu dogodku omenjene zbornice," je pojasnil znani mariborski fotograf Borut Cvetko.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Promet v mestu se je nenadoma ustavil

Ko se je z avtobusom vračal z obiska Londonske borze, se je promet v mestu nenadoma ustavil. "Po polurnem čakanju ter obleganju policijskih vozil in helikopterjev so nas končno spustili iz avtobusa in nas prepustili same sebi," je dejal Cvetko.

Foto: Mediaspeed

"Nihče ni vedel, kam se podati, katera cesta je zaprta in katera ne"

Medtem je ugotovil, da je njegova družina na varnem v hotelu: "Naš hotel je namreč presneto blizu Londonskega mosta, kjer se je vse skupaj dogajalo. Tako sem se s polnim kovčkom opreme ter s praktično prazno baterijo na telefonu podal v lov za potjo, ki mi je niso mogli opisati niti policisti niti redarji, ki so mahoma zapirali London City. Poslali so nas stran od mesta napada in tako smo trumoma hodili naokrog. Nihče ni vedel, kam se podati, katera cesta je zaprta in katera ne," je povedal Cvetko.

Foto: Mediaspeed

"Tudi policija ni vedela, kaj naj počne in kam naj nas pošlje"

Po njegovih besedah so ljudje obkoljeni v labirintu policijskih preprek, nekateri pa so se znašli tudi znotraj zavarovanega območja: "Tudi policija ni vedela, kaj naj počne in kam naj nas pošlje. Po kakšni uri tavanja v množici, ki ni vedela, kako naj se vrne domov, in po informacijah policistov, da bo območje zaprto še vsaj to noč, sem na koncu le prispel do hotela," je dodal Cvetko.

Foto: Mediaspeed

Vmes je izvedel, da se je v mestu zgodil teroristični napad

Vmes je naposled le izvedel, da se je na Londonskem mostu zgodil teroristični napad. Približno eno uro pred napadom je omenjeni most prečkal tudi sam. "Zdaj me čaka še večerni del dogodka za Britansko-slovensko gospodarsko zbornico. Upam, da mi bo še pravi čas uspelo prispeti do lokacije dogodka," je o današnjem dogajanju v Londonu še dodal kreativni direktor medijskega portala Mediaspeed.