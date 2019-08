Združeni narodi svarijo pred možnostjo skorajšnjih novih terorističnih napadov

Združeni narodi so v poročilu posvarili pred možnostjo novih terorističnih napadov še pred koncem leta, in to predvsem v Evropi. Največja grožnja so še vedno skrajni islamisti, med njimi okoli 30 tisoč tujih borcev, danes poroča britanski The Guardian.

Strokovnjaki Združenih narodov so v poročilu posvarili pred skrb zbujajočo podobo globalnega skrajnega islamističnega gibanja, ki kljub nazadovanju še vedno pomeni veliko grožnjo.

Ob tem so spomnili na okoli 30 tisoč tujih borcev, ki so se pridružili skrajni skupini Islamska država (IS) in so morda še vedno živi. Iz evropskih držav se je tako imenovanemu kalifatu v Iraku in Siriji pridružilo do šest tisoč ljudi, vrnilo pa bi se jih lahko že okoli dva tisoč.

Evropo še vedno resno ogroža terorizem

Nekateri se bodo morda priključili al Kaidi ali drugim terorističnim organizacijam, ki se bodo pojavile, drugi bodo postali voditelji ali širili skrajna stališča, opozarjajo.

Poročilo temelji na informacijah, ki so jih prejeli od obveščevalnih agencij članic Združenih narodov. Skoraj vse so opozorile, da še vedno obstajajo dejavniki, ki so pripomogli k ustanovitvi IS, in da bo verjetno grožnja drugih podobnih organizacij še dolgo prisotna.

Čeprav je bilo od leta 2015 in 2016 manj smrtonosnih napadov, ko so skrajneži ubili več sto ljudi v Franciji, Belgiji in Nemčiji, Evropo še vedno resno ogroža terorizem.

Deradikalizacija ni bila učinkovita

V poročilu opozarjajo, da programi deradikalizacije niso bili učinkoviti. Radikalizacija se še vedno dogaja v zaporih, dodaten izziv pa so vrnitve tujih borcev, ki jih v domovini najverjetneje čaka zapor, kjer bi lahko širili svoje skrajne ideje.

O IS v poročilu še navajajo, da ima še vedno na razpolago med 50 in 300 milijonov dolarjev in da aktivno uporablja propagando. Po mnenju strokovnjakov bo IS ob pravem času znova investiral v svoje zunanje operacije, kot so teroristični napadi. "Trenutni mir pred tovrstnimi napadi tako verjetno ne bo trajal dolgo, verjetno niti ne do konca leta 2019," so še opozorili.