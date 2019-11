Napadalec v Londonu že bil obsojen zaradi terorističnih kaznivih dejanj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec, ki je v petek v Londonu z nožem do smrti zabodel dva človeka, je že bil obsojen zaradi terorističnih kaznivih dejanj, je danes sporočila britanska policija. Kot je potrdila, sta v napadu na Londonskem mostu umrla moški in ženska, še trije pa so ranjeni, poročajo tuje tiskovne agencije.