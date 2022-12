V Grčiji izbruhnili protesti, potem ko je policist ustrelil 16-letnega Roma #video

Po podatkih policije se je 16-letnik v ponedeljek z avtomobilom odpeljal z bencinske črpalke, ne da bi plačal 20 evrov za natočeni bencin. Med pregonom, ki je sledil, ga je policist ustrelil v glavo. Policista so nemudoma aretirali ter obtožili poskusa umora in nezakonite uporabe strelnega orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Protesti romske mladine po vsej državi

Incident je privedel do protestov romske mladine po vsej državi. V sredo so številni Romi blokirali ceste in zažigali pnevmatike na avtocesti v bližini Soluna. Promet je bil prekinjen tudi na avtocesti med Atenami in Korintom, potem ko so na cestišče metali kamenje.

V zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia so danes zažgali avtobus in več pnevmatik. Zaradi strupenega dima, ki ga je sprožil zažig pnevmatik, je civilna zaščita prebivalce opozorila, naj imajo v jutranjih urah zaprta okna. Zaradi napadov na avtobuse so do nadaljnjega prekinjeni avtobusni prevozi med Atenami in tem predmestjem.