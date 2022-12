V Iranu prva usmrtitev zaradi udeležbe na protestih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Iranu so danes izvedli prvo usmrtitev zapornika, ki je bil obsojen na smrt zaradi sodelovanja v protestih, ki Iran pretresajo od smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju sredi septembra. Zapornik je bil že obsojen na smrt, usmrtili pa so ga zato, ker je z dolgim nožem poškodoval pripadnika varnostnih sil v Teheranu in blokiral eno od teheranskih ulic.

Iranske oblasti so moškega identificirale kot Mohsena Šekarija, več podrobnosti pa ni znanih, je poročala tiskovna agencija Tasnim. Moški se je sicer pritožil na vrhovno sodišče, a je to njegovo pritožbo zavrnilo in kazen utemeljilo z besedami, da njegova dejanja predstavljajo "zločin vojne proti Bogu".

Mohsena Šekarija so po poročanju iranskih državnih medijev, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, usmrtili danes zjutraj.

Kot je ob tem pojasnila tiskovna agencija iranskega pravosodja Mizan, je bil Šekari 29. novembra obsojen, ker je z nožem napadel in huje ranil pripadnika paravojaške milice Basidž ter sodeloval pri blokadi ulice in ustvarjanju terorja v prestolnici Teheran. Zaradi vsega tega so ga spoznali za krivega vodenja "vojne proti Bogu", kar se v Iranu kaznuje s smrtjo.

Oblasti proteste zatirajo

Kot je še poročala agencija Mizan, je Šekari na sojenju priznal, da je za napade na pripadnike organov pregona prejel plačila, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Šekari je prvi protestnik, ki so ga usmrtili zaradi sodelovanja v protestih po smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini. Ta je septembra umrla v policijskem pridržanju, potem ko jo je aretirala moralna policija, ker naj ne bi pravilno nosila hidžaba.

Oblasti v Iranu proteste zatirajo, elitna revolucionarna garda pa je v ponedeljek sodstvo pohvalila za hitro in odločno izdajanje sodb proti posameznikom, ki so obtoženi "zločinov proti varnosti naroda in islama".

Smrt grozi vsaj še 28 protestnikom

Iranske varnostne sile naj bi do zdaj "med protesti po vsej državi, ki še vedno trajajo, ubile najmanj 448 ljudi", so zapisali v nevladni skupini Iran Human Rights s sedežem v Oslu. Iranska revolucionarna garda medtem trdi, da je bilo žrtev več kot 300.

V nedeljo so iz iranskega glavnega mesta sporočili, da bodo razpustili moralno policijo, ki je bila odgovorna predvsem za zagotavljanje spoštovanja pravil oblačenja žensk. Napovedali so tudi ustanovitev preiskovalnega odbora za razjasnitev razlogov za proteste, ki v državi potekajo že skoraj dva meseca in pol. Javnost je do teh napovedi iranskih oblasti skeptična.

Sprva posamični izrazi jeze so sčasoma prerasli v velik protestni val tako na ulicah mest po vsej državi kot tudi na spletu, ki poziva h končanju Islamske republike, kakršno je leta 1979 ustanovil ajatola Ruholah Homeini.

Iransko pravosodje je zaradi sodelovanja v protestih do zdaj na smrt obsodilo 11 ljudi, še neznano število pa so jih doletele zaporne kazni. Po poročilih Amnesty International naj bi smrt grozila vsaj 28 od okoli dva tisoč do zdaj obtoženim zaradi protestov.

Po navedbah iste organizacije je bilo medtem aretiranih najmanj 15 tisoč ljudi, več kot 400 je bilo ubitih.