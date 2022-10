Še zdaj ni povsem jasno, kaj točno se je z iransko plezalko Elnaz Rekabi zgodilo po nedeljski tekmi v Seulu, na kateri je nastopila brez naglavne rute, le s črnim naglavnim trakom.

Iransko plezalko Elnez Rekabi je na letališču v Teheranu pričakala množica privržencev:

Elnaz Rekabi is welcomed by her family at Tehran's Imam Khomeini Airport this morning.



She competed without a hijab at an Asian climbing competition in Seoul and was later censured and forced into an apology by the Iranian authorities.#مهسا_امینیpic.twitter.com/AlpeDF2fit — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 19, 2022

Njeni prijatelji so v ponedeljek opozorili, da se je za njo izgubila vsaka sled, nekateri mediji pa so poročali, da so ji na iranskem veleposlaništvu v Seulu, kamor naj bi jo zvabili pod pretvezo, da ji bodo pomagali, odvzeli mobilni telefon in potni list. Na veleposlaništvu so sicer navedbe označili za lažne.

Plezalka se je skupaj s preostalimi člani iranske reprezentance v športnem plezanju danes zgodaj zjutraj vrnila v Iran. Na letališču v Teheranu so jo pričakali člani njene družine ter številni navdušenci, ki so skandirali njeno ime in pozdravljali njeno odločitev, da nastopi brez pokrivala, kar so mnogi razumeli kot podporo protestom v državi. Ti so uperjeni proti vladi in so izbruhnili po smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini, ki jo je iranska t. i. moralna policija pridržala zaradi nespoštovanja pravil v zvezi z oblačenjem.

An Iranian climber who took part in an international competition without wearing a hijab explains how it happened



Wearing the hijab is mandatory for female athletes from the Islamic Republic but Elnaz Rekabi didn't wear one during an event in South Koreahttps://t.co/UKm049ozid pic.twitter.com/ObKnq6eQLY — Sky News (@SkyNews) October 19, 2022

Za potezo se je opravičila: "Ni bilo namerno"

Sama trdi drugače. Že včeraj je na Instagramu zapisala, da nastopa brez pokrivala ni načrtovala, ampak ji je zmanjkalo časa, da bi si ga nadela. Mnogi so dvomili o resničnosti oz. iskrenosti zapisa, a je sama danes te besede ponovila.

Rekabijeva, ki je bila na letališču pokrita s kapuco in črno športno kapo, čez obraz pa je nosila zaščitno masko, je dejala, da je bila ob vrnitvi v domovino pod stresom in napeta, ter se še enkrat opravičila za pojavljanje v javnosti brez pokrivala.

"Nepričakovano so me poklicali in morala sem tekmovati. Bila sem tako zaposlena z obuvanjem plezalnih copat in tehnične opreme, da sem si pozabila nadeti pokrivalo," je pojasnila.

Elnaz Rekabi je na letališču v Teheranu povedala svojo plat zgodbe. Foto: zajem zaslona

Kritiki sistema sicer opozarjajo, da so tovrstna opravičila lahko tudi izsiljena, saj iranske oblasti ves čas izvajajo pritisk na državljane. Nekateri mediji poročajo, da je bil ob nastopu in kasnejšem izginotju tekmovalke v Iranu nato priprt njen brat.

Protesti v Iranu trajajo že več kot mesec dni. Solidarnost s protestniki so v tem obdobju izrazili že številni športniki.

Dogajanje okrog plezalke, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Moskvi osvojila 3. mesto v kombinaciji, na nedeljski tekmi azijskega prvenstva v Seulu pa v kombinaciji balvanov in težavnosti osvojila 4. mesto, budno spremlja tudi plezalna srenja. V torek so se oglasili tudi na Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC) ter se zavzeli za pravice športnikov, njihove odločitve in svobodo govora.