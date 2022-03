Re: comments: There are fuel tanks in Berdyansk Port, #2 - explosion seems aligned with them, but #3 - one of the sources of smoke is seen to the right from the tanks - probably from some RU ship pic.twitter.com/qvZrdYiKOg — English Luhansk (@loogunda) March 24, 2022

Dnevni pregled dogajanja:



7.48 Britanski obveščevalci: Rusi bodo pripeljali rezerviste

7.21 Gori pristanišče v Berdjansku

7.19 Voditelji EU, Nata in G7 danes v Bruslju o vojni v Ukrajini

7.17 Župan Černigova: Tukaj je pravi pokol

7.11 Anonymous: Vdrli smo v centralno banko Rusije

7.08 Pentagon: Ni znakov o morebitnem beloruskem napadu

7.02 Nato: Umrlo od sedem do 15 tisoč Rusov

6.52 Zelenski pozval h globalnim protestom

6.44 Preveč ubitih, zmanjkuje prostora za pokop

6.41 V Kijevu najmanj 264 ubitih civilistov

7.48 Britanski obveščevalci: Rusi bodo pripeljali rezerviste

Rusi so v vojni izgubili že na tisoče vojakov, zato bodo sedaj pripeljali rezerviste, poroča britansko obrambno ministrstvo.

7.21 Pristanišče v Berdjansku gori

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

V pristanišču v Berdjansku naj bi ruske sile razstrelile zabojnike z nafto in gorivom. Kot je razvidno s posnetkov, del pristanišča gori.

#Berdyansk. Reports some ships of the Russian Navy moved away from the coast. #Ukraine pic.twitter.com/dtH3ZF4d3n — Lucas (@LewkHughes) March 24, 2022

Kot trdijo nekateri ukrajinski viri, naj bi bile v bojih v pristanišču zadete tudi ruske ladje.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

7.19 Voditelji EU, Nata in G7 danes v Bruslju o vojni v Ukrajini

V Bruslju bo danes niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepe v odzivu na rusko invazijo na Ukrajino. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.

Ključni bodo pogovori z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki bo sodeloval tudi na vrhu EU. To bo prvič, da bo ameriški predsednik fizično sodeloval na zasedanju voditeljev članic Unije. Vrhov EU in Nata se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša.

Zahodni voditelji se bodo osredotočili na vprašanji, katere sankcije naj še sprejmejo proti Rusiji, da bi jo čim učinkoviteje mednarodno osamili in vojaško ohromili, ter kakšno držo naj zavzamejo v odnosu do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta gospodarsko in vojaško pomaga Rusiji.

Na vrhu EU, ki bo potekal danes in v petek, bodo po pričakovanjih največ razprave namenili energetskim dilemam, saj članice že dlje časa pestijo visoke cene energije, vojna v Ukrajini pa je energetsko sliko v Uniji še poslabšala.

Voditelji članic Unije bodo predvidoma pozvali k čimprejšnji vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne ter k pripravi mednarodne konference, na kateri bodo zbrali sredstva za sklad.

Voditelji EU bodo sicer ta konec tedna tudi potrdili strateški kompas - vizijo obrambnega razvoja Unije v prihodnjem desetletju, razpravljali o razmerah v BiH ter podaljšali mandat predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu še za dve leti in pol.

7.17 Župan Černigova: Tukaj je pravi pokol

Župan mesta Černigov Vladislav Atrošenko je objavil posnetek iz mesta. Iz avtomobila je posnel razdejane stavbe, iz katerih se še vedno kadi gost dim. Nekatere stavbe so porušene do tal.

7.11 Anonymous: Vdrli smo v centralno banko Rusije

Hekerji Anonymousa trdijo, da so vdrli v centralno rusko banko. "Več kot 35 tisoč datotek bo objavljenih v prihodnjih 48 urah, med njimi tudi tajni pogovori," so sporočili.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

7.08 Pentagon: Ni znakov o morebitnem beloruskem napadu

Pentagon prek svojih dopisnikov poroča, da nič ne kaže na to, da se Belorusija pripravlja na invazijo na Ukrajino.

7.02 Nato: Umrlo od sedem do 15 tisoč Rusov

V mesec trajajoči vojni v Ukrajini je umrlo od sedem do 15 tisoč ruskih vojakov, je za Associated Press povedal visoki predstavnik Nata. Ocenjujejo, da jih je bilo do zdaj v vojni ranjenih od 30 do 40 tisoč. Rusija vse od začetka marca ni objavila, koliko njenih vojakov je umrlo, takrat so njihovo število ocenili na 500. Za primerjavo, 15 tisoč vojakov je Rusija izgubila v desetletni okupaciji Afganistana. Tudi Ukrajina je bila nejasna glede števila umrlih vojakov, pred dvema tednoma pa so poročali o 1.300 ubitih vojakih.

6.52 Zelenski pozval h globalnim protestom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru prvič v angleščini pozval ljudi po vsem svetu, naj se danes zberejo na protestih v podporo Ukrajini, ki jo je Rusija napadla pred enim mesecem. Ob tem je posvaril, da se bo danes v Bruslju videlo, kdo je izdal Ukrajino.

"Vojna Rusije ni le vojna proti Ukrajini. Njen pomen je širši," je dejal Zelenski. "Rusija je začela vojno proti svobodi," je dodal in posvaril, da je to šele začetek.

Foto: Reuters

Ljudi po vsem svetu je povabil, naj se združijo na trgih in ulicah v podporo Ukrajini, svobodi in življenju, poroča britanski BBC.

"Svet mora ustaviti Rusijo. Svet mora ustaviti vojno," je pozval pred današnjimi vrhovi G7, Nata in EU v Bruslju.

V nagovoru je še posvaril zahodne voditelje, da Rusija poskuša s svojo gospodarsko močjo ustaviti zaveznike Ukrajine, da se ne vmešajo v vojno. "Vemo, da so Rusi že začeli lobirati za svoje interese. Interese vojne. Vemo, da sodelujejo z nekaterimi partnerji," je dejal.

"Na vseh treh vrhovih se bo videlo, kdo je prijatelj, kdo je partner in kdo nas je izdal za denar," je posvaril.

V Bruslju bo danes niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepe v odzivu na rusko invazijo na Ukrajino. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.

Zelenski bo danes nagovoril voditelje zveze Nato, pri čemer se pričakuje, da bo pozval k dodatni pomoči v obliki vojaške opreme, kot so letala in protiletalski sistemi.

6.44 Preveč ubitih, zmanjkuje prostora za pokop

Župan mesta Černigov je povedal, da je v mestu ubitih preveč ljudi in da je zaradi tega nastala prostorska stiska s pokopališči. Število mrtvih se je po ruskih napadih povečalo in zmanjkuje prostora za pokop vseh trupel.

6.41 V Kijevu najmanj 264 ubitih civilistov

Od začetka invazije na Ukrajino je bilo v glavnem mestu Kijev ubitih najmanj 264 civilistov, vključno s štirimi otroki, je povedal župan Vitalij Kličko. Več kot 300 ljudi je bilo ranjenih, uničenih je bilo več kot 80 zgradb. "Tarča napadov agresorja je bilo glavno mesto Ukrajine," je Kličko včeraj povedal na kanalu na YouTubu.