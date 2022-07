V Evropi prva smrtna žrtev opičjih koz

V Španiji so danes potrdili prvo smrtno žrtev opičjih koz v tokratnem izbruhu. Obenem naj bi bila to prva smrtna žrtev v Evropi. Pred tem je novica o prvi potrjeni smrtni žrtvi te bolezni zunaj Afrike danes prišla iz Brazilije.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je v tej južnoameriški državi umrl 41-letni moški iz mesta Belo Horizonte v zvezni državi Minas Gerais. Po navedbah lokalnih medijev naj bi imel hude težave z imunskim sistemom, zaradi katerih se je zdravil v bolnišnici.

Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so sicer v tej državi doslej potrdili skoraj tisoč primerov opičjih koz, večino na območju zveznih držav Sao Paulo in Rio de Janeiro. Prvi primer so 10. junija potrdili pri moškem, ki je pred tem potoval v Evropo.

Podrobnosti niso razkrili

V Španiji so medtem po zadnjih uradnih podatkih doslej zabeležili 4208 primerov opičjih koz, 120 bolnikov je moralo pomoč poiskati v bolnišnici. Podrobnosti o prvi smrtni žrtvi te bolezni na ministrstvu za zdravje v Madridu danes niso razkrili.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so zabeležili v Zahodni Evropi. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so doslej v 78 državah potrdili skupno več kot 18.000 primerov okužb in pet smrti, vse v Afriki.

WHO je 23. julija izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. V sredo je nato zaradi vse pogostejših primerov okužb z opičjimi kozami v številnih državah prvič podala konkretna priporočila za spolno vedenje. Med drugim priporoča zmanjšanje števila spolnih partnerjev, razmislek o spolnih odnosih z novimi partnerji in izmenjavo kontaktov.