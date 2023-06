V Egiptu morski pes človeka raztrgal pred očmi kopalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priče so bile šokirane ob napadu morskega psa v priljubljenem letovišču.

Priče so bile šokirane ob napadu morskega psa v priljubljenem letovišču. Foto: Reuters

Napad se je zgodil na plaži hotela Dream Beach pred šokiranimi pričami, poročajo tuji mediji.

Na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti moškega, ki se na kratko bori z morskim psom, ta ga vrže iz vode, potem pa potegne pod gladino. Slišijo se tudi glasovi in ​​kriki ljudi na plaži.

Egiptovske oblasti so potrdile napad, generalni konzul Ruske federacije v Hurgadipa je potrdil identiteto 23-letnika, ki je umrl v napadu morskega psa. Sporočili so še, da umrli ni bil turist, ampak stalni prebivalec v Egiptu. Voropajev je dodal, da je konzulat v stalnem stiku s policijo in službo za nacionalno varnost Rdečega morja.