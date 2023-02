Orjaški morski pes v bližini Pulja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zjutraj so v bližini Pulja posneli morskega psa orjaka, so po poročanju hrvaških medijev sporočili iz Akvarija Pula. Gre za redko, a stalno prisotno vrsto v vzhodnem Jadranu, ki sicer velja za nenevarno vrsto morskih psov.

"Morski pes orjak se prehranjuje s planktonom. Raziskave so pokazale, da na njihovo povečano pojavljanje neposredno ne vplivajo spremembe temperature in slanost morja, temveč prisotnost drobnih rakov, ceponožcev," je še razložila Miokovićeva.

Gre za drugega največjega živečega morskega psa in ribo takoj za kitovcem. Odrasli lahko dosežejo do približno 8 metrov dolžine, čeprav so zabeleženi tudi večji primerki.

Zaščitena vrsta

Živi ob obali, pa tudi na odprtem morju v hladnih do toplih in zmernih vodah vseh morij in oceanov. Je izrazito sezonska vrsta, ki jeseni izgine, pozimi pa jo redko opazimo. Ena od razlag je, da se takrat preseli v globoke vode, kjer bodisi prezimi ali se še naprej hrani z globokomorskim zooplanktonom.

"Orjaški morski pes je strogo zaščitena vrsta, zato pozivamo vse ribiče in plovila, da ga ne vznemirjajo," so še sporočili iz puljskega akvarija.