Ostanke pogrešanega našli v želodcu morskega psa. Družina je prepoznala tetovažo.

V Argentini so v želodcu morskega psa našli ostanke pogrešanega 32-letnega Diega Barrie. Da so ostanki trupla v želodcu morskega psa res Barrievi, je potrdila Barrieva družina, ko je ne enem od ostankov prepoznala njegovo tetovažo. Argentinske oblasti pravijo, da je Diego Barria verjetno imel prometno nesrečo, potem pa je njegovo truplo odneslo v morje, poroča Sky News.

32-letnega očeta treh otrok so nazadnje videli med vožnjo s terenskim vozilom blizu obale južne argentinske province Chubut. Njegovo poškodovano vozilo so dva dni po izginotju našli na plaži blizu mesta Rocas Coloradas, še nekaj dni pozneje pa sta dva ribiča tamkajšnji obalni straži sporočila, da sta blizu mesta, kjer so našli Barrievo vozilo, ujela tri morske pse. Pri čiščenju sta v enem od njih našla človeške ostanke, je povedala policistka Daniela Millatruz, ki je vodila akcijo iskanja Barrie.

Da gre za Barrio, je potrdila njegova družina, ki je na enem od ostankov opazila njegovo tetovažo, je dodala Millatruzova. Da bo njegova identiteta dokončno potrjena, bodo opravili tudi test DNK.

Cristian Ansaldo, ki vodi policijsko enoto v mestu Comodoro Rivadavia, je dejal, da domnevajo, da je Barria imel prometno nesrečo, potem pa ga je zaradi močnega plimovanja odneslo v morje.