V Benetkah bodo podelili nagrade 81. filmskega festivala

Med filmi v glavnem tekmovalnem programu je drugi del filma Joker: Folie a Deux v režiji Todda Phillipsa, v katerem poleg Joaquina Phoenixa, ki je za prvi film prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, igra Lady Gaga.

Angelina Jolie je v glavni vlogi zaigrala v drami Maria Pabla Larraina o operni pevki Marii Callas, v tekmovalnem programu pa je tudi film Queer italijanskega režiserja Luce Guadagnina z Danielom Craigom v glavni vlogi.

Nicole Kidman in Antonio Banderas sta zaigrala v erotični srhljivki Babygirl nizozemske režiserke Haline Reijn, Jude Law je zaigral v filmu The Order avstralskega režiserja Justina Kurzela, Adrien Brody in Joe Alwyn sta zaigrala v novi drami Bradyja Corbeta The Brutalist.

V tekmi za leve je z novim filmom z naslovom The Room Next Door tudi Pedro Almodovar. V filmu sta zaigrali Tilda Swinton in Julianne Moore. Film je na premierni projekciji prejel skoraj 20-minutne ovacije. S svojimi filmi se je sicer v glavnem tekmovalnem programu predstavila še vrsta drugih režiserjev, med njimi Gianni Amelio, Ludovic Boukherma in Zoran Boukherma.

Zlatega leva za življenjsko delo letos prejmeta avstralski režiser in scenarist Peter Weir ter ameriška igralka Sigourney Weaver.

Letošnja Mostra se je začela 28. avgusta s premiero nadaljevanja filma Beetlejuice režiserja Tima Burtona. Na festivalu je svetovno premiero doživelo tudi več drugih filmov.

V programu Dnevi avtorjev je bil premierno prikazan celovečerec Alfa nizozemskega scenarista in režiserja Jana-Willema van Ewijka, ki je nizozemsko-švicarsko-slovenska koprodukcija.