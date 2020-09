V Beli hiši podpisali zgodovinski sporazum

Pod pokroviteljstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa je premier Izraela Benjamin Netanjahu v Beli hiši z zunanjima ministroma Bahrajna in Združenih arabskih emiratov danes podpisal sporazum o normalizaciji odnosov. Sporazum so poimenovali po preroku Abrahamu, ki ga častijo vse tri glavne vere na Bližnjem vzhodu.

Sporazum o normalizaciji odnosov je Izrael ob posredovanju ZDA najprej sklenil z Združenimi arabskimi emirati, nato se je pridružil še Bahrajn, Trump pa si je prislužil nominacijo za Nobelovo nagrado za mir. Pred podpisom sporazuma je Trump zagotovil, da se mu bodo pridružile še druge arabske države, že kmalu "med pet in šest", pa tudi Palestinci in na Bližnjem vzhodu bo zavladal mir, piše STA.

Dogodek označili za zgodovinsko prelomnico

Trump je na balkonu Bele hiše dejal, da danes spreminjajo smer zgodovine, sporazum pa prinaša novo zoro za Bližnji vzhod. "Po desetletjih delitev in spopadov označujemo zoro novega Bližnjega vzhoda. Spreminjamo smer zgodovine," je dejal Trump. Izraelski premier Netanjahu je dogodek označil za zgodovinsko prelomnico. "Današnji dan je preobrat v zgodovini, označuje novo zoro miru," je dejal Netanjahu in dodal, da bosta imeli arabski podpisnici sporazuma sedaj številne nove gospodarske priložnosti.

Trump je med pogovorom z Netanjahujem v Ovalni pisarni Bele hiše dejal, da je v vrsti za pristop k Abrahamovemu sporazumu še pet ali šest arabskih držav. "Zelo hitro se bo pridružilo še pet ali šest držav. Že se pogovarjamo z njimi," je dejal Trump, ki ni šel v podrobnosti. Zagotovil pa je, da bodo k sporazumu pristopili tudi Palestinci, vendar ob pravem času.

Foto: Reuters

Zunanji minister Združenih arabskih emiratov Abdulah bin Zajed al Nahjan je dejal, da so priča spremembam na Bližnjem vzhodu, ki bodo poslale upanje po svetu. "Vloga ZDA na Bližnjem vzhodu je pozitivna, kar dokazuje današnji sporazum, ki nam bo omogočil, da Palestinci uresničijo upe na neodvisno državo v stabilni in cvetoči regiji," je dejal.

Zunanji minister Bahrajna Abdulatif al Zajani je sporazum označil za pomemben prvi korak do miru med Izraelci in Palestinci. "Pokazali smo, da je to možno in realistično. Imamo zlato priložnost za mir, varnost in blaginjo celotne regije," je dejal in posebej pohvalil predsednika Trumpa.

Dogodek Bela hiša izkorišča za potrebe kampanije za predsedniške volitve

Zaradi pandemije koronavirusa so se podpisniki sporazuma zbrali skupaj kar na balkonu Bele hiše in sporazum tam tudi podpisali, spodaj na trati Bele hiše pa so bili zbrani uslužbenci Bele hiše in člani delegacij za aplavz. Podpisniki niso nosili mask, vendar pa se tudi niso rokovali, čeprav so si bili ob podpisu zelo blizu in se trepljali po ramenih, ko so se štirikrat podpisali - po dvakrat v arabščini, enkrat v hebrejščini in enkrat v angleščini.

Bela hiša zgodovinski dogodek s pridom izkorišča za potrebe kampanje za predsedniške volitve, čeprav pa za Američane zunanja politika, ko gre za dosežke, ni nikoli v ospredju najpomembnejših vprašanj. To je nazadnje boleče spoznal predsednik George Bush starejši, ki je leta 1991 užival rekordno podporo v javnosti zaradi uspeha v zalivski vojni proti Iraku, nato pa leta 1992 izgubil volitve proti Billu Clintonu.

Foto: Reuters

Izrael je doslej pod ameriškim pokroviteljstvom vzpostavil odnose z Egiptom leta 1974, potem pa še z Jordanijo leta 1994. Mirovni sporazum z Egiptom je bil sklenjen v Camp Davidu pod pokroviteljstvom demokratskega predsednika Jimmyja Carterja, ki je prav tako vladal le en mandat, sporazumu z Jordanijo pa je botrovalo posredovanje vlade demokrata Billa Clintona.

Danes sklenjena sporazuma pomenita pomembno prelomnico za Bližnji vzhod, kjer so arabske države doslej ohranjale enotno fronto pritiska na Izrael z zavračanjem normalizacije odnosov, dokler se ne uredi palestinsko vprašanje. Trumpova vlada je popolnoma na strani Izraela kar zadeva Palestince, ki so v nedeljo pozvali k protestom na zasedenih ozemljih in drugod po svetu, predvsem pred veleposlaništvi ZDA, pa tudi Izraela, Bahrajna in Združenih arabskih emiratov, poroča STA.

Vse štiri države sovražijo Iran

Vsem štirim državam je skupno, da sovražijo Iran, proti kateremu je Trump uvedel sankcije, potem ko se je enostransko umaknil iz iranskega jedrskega sporazuma. Za Bahrajn in Združene arabske emirate sporazum prinaša nove gospodarske priložnosti in Trump je tako navdušen, da je pripravljen celo na prodajo sodobne vojaške oborožitve obema, kar je malce zaskrbelo Izrael, ki že lobira, da se to ne bi zgodilo.

Foto: Reuters

Sporazum je nedvomno dober za Trumpa, ki zaostaja v anketah pred volitvami in za Netanjahuja, ki se sooča z obtožbami o korupciji, tako kot Trump pa tudi s kritikami glede ukrepanja proti pandemiji koronavirusa.

Podrobnosti sporazuma še niso znane, vendar pa gre v bistvu za več sporazumov. Izrael je z vsako od dveh držav sklenil bilateralni sporazum, vsi skupaj vključno z ZDA pa enega krovnega. Izraelska vojska pa je sporočila, da so z območja Gaze proti Izraelu medtem izstrelili dve raketi, še navaja STA.