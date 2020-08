Trump o prelomnici pri zdravljenju covid-19. Znanstveniki zadržani.

V ZDA so do zdaj plazmo tistih, ki so preboleli covid-19, že dali okrog 70 tisoč drugim bolnikom z novim koronavirusom, vendar pa še ni z gotovostjo potrjeno, da zadeva deluje pri vseh. Ni še jasno, kakšen odmerek je potreben in kdaj jo je najbolje dati. Klinika Mayo je pred kratkim poročala, da so glasni namigi, da lahko plazma pomaga, vendar so priznali, da to še ni dovolj dokazano, navaja STA.

Nekateri bodo lažje prišli do plazme

Izredna avtorizacija plazme uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA) pomeni, da bodo določeni pacienti prišli lažje do plazme, ni pa to zelena luč za zdravljenje covid-19 s plazmo. Zdravljenje poteka tako, da tistim, ki so covid-19 preboleli, vzamejo plazmo s protitelesi in jo vbrizgajo bolnikom. Ta način zdravljenja nalezljivih bolezni je v uporabi že več kot sto let, vendar v vseh primerih ne deluje, še piše STA.

Glavna znanstvenica FDA Denise Hinton je v pismu ob avtorizaciji sporočila, da se plazma ne sme jemati kot novi standard nege pacientov s covid-19, saj čakajo na dodatne podatke drugih analiz in kliničnih poskusov v prihodnjih mesecih.

"Nekateri pri FDA niso tako marljivi, kot bi morali biti"

Trump je v Beli hiši z upraviteljem FDA Stephenom Hahnom ob strani zagotovil, da gre za pomembno prelomnico, ter ponovil obtožbo, da nekateri pri FDA zadržujejo razvoj cepiva in zdravil iz političnih razlogov. Obtožbe je na televiziji ABC pred tem izrekel tudi Trumpov vodja kabineta Mark Meadows. "Nekateri pri FDA niso tako marljivi, kot bi morali biti," je dejal. "To, da je Hahn le stal tam in Trumpu dovolil, da zavaja in napada integriteto znanstvenikov FDA, je bilo naravnost sramotno. Kar zgrozil sem se. Plazma je le obetajoča terapija, ki znanstveno še ni potrjena," pa je po povzemanju STA izjavil prodekan Univerze Johnsa Hopkinsa Joshua Sharfstein.

Foto: Reuters

Nekdanji upravitelj FDA Scott Gottlieb je odločno zavrnil, da bi kdo pri FDA res namerno upočasnjeval razvoj zdravila iz političnih razlogov ali počel kaj drugega, kar ni v interesu javnega zdravja in pacientov.

Potrdil že veliko zdravil brez znanstvene podlage

Trump je do zdaj javnosti ponudil že veliko zdravil za covid-19 brez podlage v znanosti. Znanstveniki, kot sta Sharfstein in Gottlieb, izpostavljajo promocijo zdravila za malarijo hidroksiklorokin, pobudo za zdravljenje z ultravijoličnimi žarki in vbrizgavanjem dezinfekcijskih sredstev v človeško telo, nazadnje pa še zdravljenje z oleandrinom, strupenim izvlečkom plevela, kar je nemudoma sprožilo opozorila strokovnjakov, naj ljudje tega ne delajo, ker se bodo zastrupili, piše STA.

Trump želi pred volitvami popraviti vtis

V ZDA bodo 3. novembra volitve, na katerih si Trump prizadeva osvojiti drugi mandat, a zaostaja za demokratom Josephom Bidnom v praktično vseh nacionalnih anketah od sredine februarja. Eden od razlogov za zaostanek je njegov odgovor na pandemijo koronavirusa, s katerim se je v ZDA do zdaj po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 5,7 milijona ljudi, za covid-19 pa jih je umrlo skoraj 177 tisoč.

Zadnja anketa CBS in YouGov ugotavlja, da 62 odstotkov Američanov vladni odgovor ocenjuje kot slab, vendar pa tako meni le 27 odstotkov republikancev. Okrog 73 odstotkov republikancev meni, da je vladni odgovor dober, kar 57 odstotkov pa jih je v anketi zatrdilo, da je smrtni davek sprejemljiv. Na drugi strani 90 odstotkov demokratov in 67 odstotkov neodvisnih volivcev meni, da smrtni davek, ki je največji na svetu, nikakor ni sprejemljiv.

Okrog 64 odstotkov republikancev meni, da je mrtvih veliko manj, kot pa kažejo uradne številke, od vseh volivcev pa jih 44 odstotkov meni, da je mrtvih dejansko še več, kot kažejo uradne številke, še piše STA.