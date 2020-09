Hud spodrsljaj Trumpove nasprotnice: kljub prepovedi obiskala frizerski salon

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa iz vrst demokratov Nancy Pelosi se je znašla pod plazom kritik, ker je v San Franciscu kršila preventivne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Ameriški mediji so namreč objavili posnetek varnostnih kamer, ki kaže, da Pelosijeva med ponedeljkovim obiskom frizerskega salona ni pravilno uporabljala zaščitne maske. Še več, političarka se zaradi pravil za zajezitev novega virusa v notranjih prostorih salona sploh ne bi smela pojaviti. Za nameček pa je še javno kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa in republikance, ki niso naklonjeni nošenju zaščitnih mask.

Voditeljica kongresnih demokratov Nancy Pelosi se na kritike še ni odzvala. Prek svojega predstavnika je sporočila le, da se ni zavedala, da je prekršila pravila za zajezitev novega koronavirusa. "V salonu so jo naročili v ponedeljek in ji rekli, da so dobili dovoljenje, da je lahko naenkrat prisoten samo en človek. Predsednica je ta navodila upoštevala," je poudaril predstavnik Pelosijeve.

Voditeljica kongresnih demokratov sploh ne bi smela biti v salonu

Posnetek, ki kaže, da predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa v frizerskem salonu ni pravilno uporabljala zaščitne maske, je objavil Fox News. Težava za Pelosijevo, ki sicer v javnosti vedno nosi zaščitno masko, je še večja, ker v notranjih prostorih salona sploh ne bi smela biti. Frizerski saloni v Kaliforniji svojih storitev namreč ne smejo nuditi v zaprtih prostorih, šele v torek so frizerji pravzaprav dobili dovoljenje, da lahko stranke strižejo na prostem, poroča BBC.

Looks like @SpeakerPelosi is fed up with these shut downs too...https://t.co/SHrG86k5hX — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 2, 2020

Erica Kious, lastnica salona, ki ga je obiskala političarka, je za Fox News povedala, da jo je klical asistent Pelosijeve, češ da šefica nujno potrebuje frizerja: "Ona je potem prišla sem na način, kot da lahko gre kar sama notri in da jo lahko sfriziramo, medtem ko nihče drug ne sme vstopiti v salon in jaz ne morem delati." Na območju San Francisca je moralo zaradi pandemije novega koronavirusa od začetka marca svoja vrata zapreti več kot pet tisoč podjetij in ponudnikov storitev, od tega več kot dva tisoč za stalno.

Trumpu očitala, da je strahopetec in da pravi moški nosijo maske

Ob tem velja poudariti, da Pelosijeva večkrat kritizira republikance, ki nasprotujejo nošenju zaščitnih mask. Prav po ponedeljkovem spornem obisku frizerskega salona je nato Pelosijeva na eni od ameriških televizijskih postaj kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je "znanosti zadal udarec v obraz", potem ko je pristal na to, da so njegov govor na republikanski konvenciji spremljali gosti, ki niso nosili mask. Trumpu je pred kratkim celo očitala, da je strahopetec, in dodala, da pravi moški nosijo maske.

Senatni republikanci so Pelosijevo zaradi njene poteze že označili za hinavko. "Predsednica Pelosijeva je podpirala politiko, ki je zaprla naše gospodarstvo in majhna podjetja. Kaj pa to pomeni zanjo? Frizerski salon lahko obišče, kadarkoli se ji zahoče," so prek Twitterja sporočili republikanci. V ZDA se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo že več kot šest milijonov ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo okoli 185 tisoč ljudi.