Trump stopil v bran mladoletniku, ki je v Kenoshi ubil dva protestnika

Donald Trump namerava danes obiskati Kenosho, kjer že več kot teden dni potekajo protesti proti policijskemu nasilju, potem ko je policist ustrelil temnopoltega osumljenca v hrbet, piše STA.

Biden: Predsednik noče zavrniti nasilja

V protestih je bila povzročena gmotna škoda, smrtnih žrtev pa ni bilo, dokler niso v mesto s sto tisoč prebivalci prišli oboroženi belopolti samooklicani podporniki policije in javnega reda. Eden od njih je bil Rittenhouse, ki je po streljanju odšel domov v Illinois, kjer so ga aretirali. "Poskušal jim je pobegniti, nato je padel in so ga zelo nasilno napadli. Kaže, da je bil v velikih težavah in bi ga verjetno ubili," je dejal Trump.

Rittenhouse je najprej ustrelil protestnika v glavo in ga ubil, nato pa je pobegnil pred drugimi. Ko se je med begom spotaknil, so ga ujeli in začeli tepsti, nato je spet streljal in ubil še enega ter ranil drugega protestnika.

Trump je na hitro sklical novinarsko konferenco, potem ko je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden obiskal Pittsburgh in v govoru obtožil predsednika ZDA, da podžiga nasilje. Trump obsoja le nasilje protestnikov proti policiji in brani svoje podpornike. Ob tem trdi, da se bo dogajalo to, kar se že dogaja, če bo Biden zmagal na predsedniških volitvah.

Biden je v odgovoru na Trumpovo novinarsko konferenco sporočil, da predsednik noče zavrniti nasilja. "Noče zavrniti niti enega od svojih podpornikov, ki je obtožen umora. Je prešibak in preveč se boji sovraštva, ki ga je sam spodbudil, da bi ga zdaj končal," je sporočil Biden, ki je v ponedeljek obsodil nasilje tako policije kot tudi protestnikov.

Bidnova obsodba je prišla po tem, ko je konec tedna v Portlandu v Oregonu umrl Trumpov podpornik. Policijska preiskava tega umora še poteka, zgodil pa se je po spopadih med Trumpovimi podporniki in protestniki v Portlandu, še navaja STA.