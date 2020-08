Velik udarec za ego: Bidnov govor bolj gledan od Trumpovega

Pri tem gre le za televizijske gledalce, ne pa tudi spletne in demokrati verjamejo, da je bila Bidnova prednost v gledanosti še večja od 24,6 milijona televizijskih gledalce, saj je konvencija potekala virtualno, mladi demokrati pa nimajo več kabelskih televizij, ampak gledajo televizijo preko računalnikov, poroča STA.

Trump je za svoj govor izkoristil veličastno ozadje Bele hiše in ga opravil v živo pred skoraj 1800 povabljenimi na Južni trati Bele hiše. Biden je imel govor v živo, vendar iz dvorane v Delawaru brez občinstva.

Televizijska gledanost je sicer padla za kandidata obeh glavnih strank v primerjavi z letom 2016. Trumpov govor v Clevelandu je imel 32,2 milijona gledalcev, govor Hillary Clinton v Philadelphii pa 29,8 milijona.

Gledanost je za Trumpa najpomembnejša stvar na svetu, saj vrednost dogodkov ali oseb ocenjuje po njihovi gledanosti. Leta 2016 je dolgo časa poudarjal večjo gledanost svojega govora pred govorom Clintonove.

Pred dnevi pa je na primer skušal igralce NBA, ki so se odločili za bojkot končnice zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi, zavrniti s trditvijo, da gledanost tekem lige NBA pada.

Gledanost je za Trumpa nadvse pomembna in nikakor ne zanemarljiva zadeva. Foto: Reuters

Biden dobil podporo več kot 350 verskih voditeljev ZDA

Koalicija 350 verskih voditeljev v ZDA je v petek podprla predsedniško kandidaturo demokrata Josepha Bidna, ker menijo, da Amerika potrebuje moralno vodstvo in upanje na boljšo prihodnost. Republikanec Donald Trump sicer uživa veliko večjo podporo med krščanskimi verskimi voditelji in konservativnimi vernimi volivci.

Je pa tako odmevna podpora demokratskemu kandidatu s strani verskih voditeljev, med katerimi so tudi krščanski in konservativni, precej nenavadna, saj gre nenazadnje za kandidata, ki podpira pravico do splava in pravice homoseksualcev, še piše STA.

Bidna so podprli liberalni cerkveni voditelji, kot je Nadia Bolz Weber, ki je ustanovila homoseksualcem prijazno cerkev v Denverju z imenom Vsi grešniki in svetniki, podprli pa so ga tudi konservativni evangelijci, kot je John Pelhan in drugi.

Predsednik odbora koalicije voditeljev, ki so podprli Bidna, Frederick Davie je dejal, da volitve 3. novembra prinašajo oster moralni kontrast med vrednotami za skupno dobro, ki so v agendi Bidnove kampanje, in razdiralnostjo trenutne vlade.