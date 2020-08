Trumpova sestra: Predsednik je krut človek in lažnivec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maryanne je od Donalda starejša devet let. Foto: Reuters

Maryanne Trump Barry, starejša sestra Donalda Trumpa, je v na skrivaj posnetem pogovoru predsednika ZDA opisala kot krutega človeka in lažnivca. Kritična je bila do njegove imigracijske politike, v okviru katere ločujejo otroke od staršev in jih zapirajo v taborišča.