V avtobusni nesreči umrlo najmanj 21 ljudi

Mueren 21 personas al caer un bus de transporte público a un barranco en Bolívia https://t.co/82774cvpPU ⏩ — Agencia NDS (@agenciaNDS) September 7, 2021

Nesreča se je zgodila v ponedeljek zvečer na poti iz Morochata v Quillacollo, ki je oddaljen približno 70 kilometrov od Cochabamba. Vzrok nesreče še ni jasen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V tej andski državi pogosto prihaja do nesreč na ozkih in neutrjenih gorskih poteh. Do podobne nesreče je prišlo marca, ko je v globel zgrmel avtobus, ki je bil na poti med mestoma Santa Cruz de la Sierra in Cochabambo. Umrlo je 20 ljudi. Julija pa je avtobus padel v 100-metrski prepad. V tej nesreči, ki se je zgodila pri kraju Chataquila, je umrlo 34 ljudi, še navaja dpa.