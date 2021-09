Tožilko že drugič ujeli pijano za volanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Murskosoboško tožilko Anico Šoštarič, ki je bila že dvakrat v disciplinskem postopku, ker so jo ujeli pijano za volanom in se je v službi nedostojna vedla, so po poročanju spletnega Vestnika v petek znova ujeli pijano za volanom.