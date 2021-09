Iščejo pobeglega voznika Minija

S Policijske uprave Koper sporočajo, da so bili koprski prometni policisti o prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto ob 22.50, obveščeni šele danes. Po ogledu kraja nesreče in zbiranju obvestil so ugotovili, da je prišlo do trčenja oziroma stika med voznikom mopeda in neznanim voznikom osebnega vozila Mini, so sporočili s policije. Barva in registrska oznaka avtomobila nista znani. Voznik se je po nesreči odpeljal neznano kam.

Poziv očividcem

Da bodo lahko razjasnili okoliščine prometne nesreče, pozivajo lastnika oziroma voznika osebnega vozila, morebitne očividce, ki so bili priča prometni nesreči, ali druge osebe, ki bi o nesreči karkoli vedele, da pokličejo interventno številko 113 ali anonimno telefonsko številko policije 080 1200.