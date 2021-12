V Avstriji od novega leta dovoljena pomoč pri samomoru hudo bolnih

Posredna pomoč pri samomoru bo dovoljena samo za polnoletne trajno hudo bolne ali neozdravljivo bolne. Aktivna pomoč pri samomoru bo v Avstriji še naprej prepovedana.

12 tednov za razmislek o odločitvi za končanje življenja

Nova avstrijska zakonodaja na tem področju je bila potrebna, ker je avstrijsko ustavno sodišče decembra lani razsodilo, da trenutna prepoved krši temeljne človekove pravice in za konec letošnjega leta naložilo odpravo prepovedi pomoči pri samomoru, kar pa ne velja za aktivno pomoč pri samomoru. Zanjo je v Avstriji zagrožena zaporna kazen do petih let zapora. Če do konca leta ne bi pripravili nove zakonske ureditve glede pomoči pri umiranju, bi obstoječa prepoved prenehala veljati, praksa pa bi ostala neurejena.

Pred odobritvijo pomoči pri samomoru bosta vsak primer posebej morala oceniti dva zdravnika, od katerih bo moral biti eden usposobljen za paliativno medicino. Zdravnika bosta morala med drugim ugotoviti, ali je bolnik sposoben samostojno sprejemati odločitve. Nato bo umirajoči upravičen do smrtonosnega pripravka, ki ga bo lahko prevzel v lekarni. V njegovem imenu ga bo lahko prevzela tudi druga oseba, a bo moral pripravek samostojno uporabiti tisti, ki se bo odločil za končanje življenja. Mogoča bo tudi dostava pripravka iz lekarne.

Pred izdajo dovoljenja za pomoč pri samomoru bo treba upoštevati obdobje 12 tednov za razmislek o odločitvi za končanje življenja. Cilj tega je premagati akutne faze morebitne krize. Če bo imel bolnik na voljo le zelo kratek čas življenja, bo mogoče to obdobje skrajšati na dva tedna.

Na zahtevo avstrijske lekarniške zbornice so v zdaj sprejeto zakonodajo vključili, da seznam lekarn, kjer bodo na voljo smrtonosni preparati, ne bo javno objavljen. Tega bodo posredovali samo notarju ali odvetniku bolnika, ki bosta posedovala dokumentacijo o postopku pomoči pri samomoru.

Za ustrezno zakonodajo, ki ureja pomoč pri samomoru hudih bolnih, so v četrtek zvečer glasovali tako poslanci vladajoče koalicije med ljudsko stranko in Zelenimi kot opozicijski socialdemokrati in Neos. Proti so bili samo svobodnjaki.

108 milijonov evrov za gradnjo hospicov in paliativne oskrbe

Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić je v parlamentu izpostavila, da zakonodaja spoštuje človeško dostojanstvo ter spoštovanje tako življenja kot odločitev hudo bolnih, da odločajo o svoji usodi. Napovedala je tudi, da bo vlada namenila 108 milijonov evrov za gradnjo hospicov in paliativne oskrbe. Prav tako bodo na Dunaju namenili 205 milijonov evrov za preprečevanje samomorov.