V ameriški vojski rekordno število spolnih napadov

V preteklosti so bili višji častniki obtoženi, da so ignorirali, prikrivali ali preveč lahkotno obravnavali prijave spolnih napadov. Vojska se je upirala spremembam in vztrajala, da je prejšnji sistem bolje služil "vzdrževanju discipline". Foto: Twitter

Reports of sexual assault in the US military jumped 13% from fiscal year 2020 to fiscal year 2021, driven by a sharp increase in reports from the US Army https://t.co/Uwop0J0WAU — CNN Politics (@CNNPolitics) September 2, 2022

Urad obrambnega ministrstva ZDA za preprečevanje spolnih napadov in odzivanje nanje (SAPR) je sporočil, da je bilo do 30. septembra 2021 prijavljenih 8866 napadov, v katerih so bili žrtve pripadniki vojske, v primerjavi s 7813, ki so jih zabeležili v predhodnem letu. Fiskalno leto v ZDA obsega obdobje od 1. oktobra do 30. septembra prihodnjega leta.

Med anketiranci vsaj en nezaželen spolni kontakt

Določen delež spolnih napadov sicer vedno ostane neprijavljen, SAPR pa na podlagi anket ocenjuje, da je skoraj 36.000 vojakinj in vojakov - 8,4 odstotka žensk in 1,5 odstotka moških - v obravnavanem obdobju doživelo vsaj en nezaželen spolni kontakt.

"Številke kažejo, da beležimo najvišjo stopnjo razširjenosti spolnih napadov na ženske", odkar so to vprašanje leta 2006 prvič podrobno preučili, je dejala izvršna direktorica Pentagonovega urada za odpornost oboroženih sil Elizabeth Foster. Pri moških je stopnja napadov druga najvišja, najvišja je bila leta 2006.

Obravnava na sodišču

Januarja je predsednik ZDA Joe Biden izdal ukaz, s katerim je spolno nadlegovanje v skladu z vojaško zakonodajo opredelil kot kaznivo dejanje. Odredba pomeni, da bodo spolni napadi, nasilje v družini in napadi na mladoletnike odslej obravnavani pred vojaškim sodiščem.

Reports of sexual assaults across the U.S. military jumped by 13% last year, driven by significant increases in the Army and the Navy. https://t.co/z1USjU5XDl — NBC News (@NBCNews) September 1, 2022

Ker so bila prejšnja prizadevanja za obvladovanje tega problema neuspešna, je obrambni minister Lloyd Austin namreč imenoval neodvisno komisijo, ki je sklenila, da je prenos pristojnosti s poveljniške hierarhije na sodišče edini način za reševanje tega problema.