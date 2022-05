Ženska obsojena za spolni napad po tem, ko je storila to ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji so na sodišču prvič obravnavali primer "stealthinga", zvitosti ali dejanja, ko nekdo nekaj naredi na skrivaj. V takih primerih gre običajno za moškega, ki med spolnim odnosom ne uporabi kontracepcije ali pa jo odstrani, v nemškem primeru pa je to storila ženska. Spoznana je bila za krivo, saj je v partnerjeve kondome naredila luknje, zato da bi zanosila.

Devetintridesetletnica je domnevno poškodovala partnerjeve kondome brez njegove vednosti. Vanje je naredila luknje z željo, da bi z njim zanosila. Kljub temu, da je v kondome naredila luknje, ji ni uspelo zanositi. Z 42-letnikom sta bila "prijatelja samo za seks". Ženska je bila obsojena na šestmesečno pogojno kazen.

S partnerjem sta se spoznala v začetku leta 2021 prek spleta in začela občasno spolno razmerje. Do moškega je ženska razvila čustva, čeprav je vedela, da si on z njo ne želi resnega razmerja, je poročal Bild.

Moškega je pozneje poklicala in povedala, kaj je storila

Pozneje je moškemu poslala sporočilo, da verjame, da je noseča, in se mu za to opravičila ter povedala, kaj je storila. Moški je proti njej vložil tožbo. Čeprav so se tožilci strinjali, da je storila kaznivo dejanje, pa se niso mogli poenotiti pri tem, česa naj bo obtožena.

"Danes pišemo zgodovino," je povedala sodnica Astrid Salewski na krajevnem sodišču v mestu Bielefeld. Najprej je želela žensko obtožiti za posilstvo, a se je pozneje odločila, da jo bo obtožila za spolni napad.

"To določilo velja tudi v obratni smeri," je sodnica dodala, da so bili neuporabljeni kondomi vrnjeni brez vednosti ali privolitve moškega.

"Ne pomeni ne tudi v tem primeru," je sklenila sodnica.