Usodni dan za Volodimirja Zelenskega?

10.27 Volodimir Zelenski odhaja v Savdsko Arabijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes pogovarjal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom v Riadu, v torek pa se bo delegacija, ki jo vodi Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskega, srečala z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem in drugimi visokimi uradniki Bele hiše. Zelenski se pogajanj, ki bodo v kraju Džeda, ne bo udeležil, piše britanski medij The Guardian.

Ukrajinska stran bo najverjetneje predlagala mirovni načrt, ki ga je prejšnji teden začrtal Zelenski. Ta načrt vključuje ustavitev napadov z brezpilotnimi letalniki in raketami ter prekinitev vojaških dejavnosti v Črnem morju. Za zdaj ruski predsednik Vladimir Putin ni pokazal zanimanja za prekinitev ognja.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je optimističen glede prihajajočih pogovorov med ZDA in Ukrajino v Džedi.

V Riadu v Savdski Arabiji sta se 18. februarja letos že srečali ameriška delegacija pod vodstvom ameriškega zunanjega ministra Rubia in ruska delegacija pod vodstvom ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.



Če so se odnosi med ZDA in Rusijo v zadnjih tednih otoplili, pa so se po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo poslabšali odnosi med ZDA in Ukrajino. Zapleta se glede ameriških zahtev po izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev, ukrajinsko-ameriški odnos pa je padel na najnižjo raven zaradi javnega prepira med Zelenskim ter Trumpom in ameriškim podpredsednikom J. D. Vanceom v Ovalni pisarni Bele hiše.



Američani tako Ukrajincem niso več pošiljali svojih obveščevalnih podatkov, kar je oslabilo njihovo obrambo pred ruskimi raketnimi napadi, pa tudi zadalo velik udarec ukrajinski uporabi raket daljšega dosega za napade na ruske vojaške cilje. Trump, ki hitro spreminja svoja stališča, zdaj trdi, da bo spet obnovil pošiljanje ameriških obveščevalnih podatkov.