Upor delavcev, v Beogradu blokirali avtocesto

Delavci so se v srbsko prestolnico pripeljali v osmih dvonadstropnih avtobusih in okoli 30 osebnih avtomobilih. Pri centru Sava čakajo srbsko premierko Ano Brnabić, od katere zahtevajo pisna zagotovila, da bo Stellantis izpolnil njihove zahteve.

Ovako je izgledalo kada su radnici Fijata izašli na autoput kod Sava centra i blokirali ga.



Delavci so premierki dali rok do torka. Ker pisnih zagotovil ni bilo, pa so uresničili svojo napoved in danes blokirali avtocesto v prestolnici, in sicer v obe smeri.

Blokada bo trajala do 17. ure, je napovedal predsednik samostojnega sindikata delavcev tovarne Fiat plastik Zoran Miljković. Dodal je, da bo trajanje blokade odvisno od dogajanja, obstaja pa tudi možnost, da se bodo odpravili proti sedežu vlade.

Brez dela bo ostalo 1.500 ljudi

Stellantis namerava v Kragujevcu čez dve leti začeti izdelovati električne avtomobile fiat panda. Pri tem je vodstvo ocenilo, da je presežnih 1.541 od 2.016 delavcev, kolikor jih trenutno dela v tovarni Fiat Chrysler. Prav tako je presežnih 90 odstotkov delavcev tovarne Fiat plastik.

Presežnim delavcem so ponudili odpravnino ali dveletno pogodbo za delo v tujini, česar delavci niso sprejeli.

Član pogajalske skupine delavcev Fiata Igor Anđić je za srbske medije poudaril, da so v tovarni v Kragujevcu v zadnjih desetih letih proizvedli več kot 600 tisoč avtomobilov. "Za državo in Fiat smo v desetih letih zaslužili več kot tri milijarde dolarjev, tako da ni potrebe, da se jemlje denar iz proračuna naroda, ampak mora obstajati sklad, iz katerega bodo delavcem izplačali odpravnine za odhod iz tovarne," je pozval.

"V tovarni bo ostalo brez dela 1.500 ljudi, to so ljudje, ki od naslednjega meseca ne bodo več imeli plače. Praksa v svetu je, da delavca, ko po desetih letih zapusti družbo, bogato nagradijo, ne pa da nas peljejo žejne čez vodo in nas vse pošljejo domov z dva tisoč evri," je dodal Anđić.

Kaj bo z delavci?

Srbska vlada je 28. aprila podpisala dogovor s Stellantisom o proizvodnji avtomobilov na električni pogon. Investicija je vredna 190 milijonov evrov, proizvodnja pa se bo po napovedih vodstva začela v sredini leta 2024. Dogovora o tem, kaj bo z delavci, še ni.