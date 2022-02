V steklarni Hrastnik neuradno okoli 50 odpovedi. Plače nikakršne, pogoji so nečloveški!

družbi so potrdili prejem nekaj odpovedi, z vsemi delavci so opravili tudi pogovore.

Pred Steklarno Hrastnik se je danes zbralo več delavcev, ki so nezadovoljni z vodenjem generalnega direktorja Petra Časa. Napovedali so, da bodo vložili odpovedi delovnega razmerja. V družbi so potrdili prejem nekaj odpovedi, z vsemi delavci so opravili tudi pogovore. Neuradno naj bi bilo odpovedi od 40 do 60.

Po poročanju Radia Slovenija, je med zaposlenimi, ki so se odločili za prekinitev delovnega razmerja, tudi večina delovodij. Spregovorila je tudi neimenovana delavka, ki že 30 let dela v steklarni. "Punce so na tekočem traku v minimalni zasedbi, plače so nikakršne, pogoji so nečloveški," je dejala. S prostovoljnim odhodom se sama odreka 17 tisoč evrom odpravnine, kar po njenih besedah govori o tehtnosti njenih razlogov za odpoved.

Druga neimenovana delavka je opozorila, da so se težave v podjetju začele kopičiti pred dvema letoma po racionalizaciji proizvodnje. Tedaj naj bi začeli odpuščati dobre delavke, posledično pa prekomerno obremenjevati preostali kader, zaradi česar so začeli zaposleni pregorevati.

Enostranske odpovedi obžalujejo, delavci so bili zavedeni

V Steklarni Hrastnik medtem pravijo, da enostranske odpovedi delovnega razmerja obžalujejo in da so vsem, ki so danes napovedali odpovedi delovnega razmerja, omogočili krajši čas za razmislek ter s tem možnost za umik odpovedi. Kot poudarjajo v vodstvu podjetja, današnje odpovedi niso izraz širšega nezadovoljstva med okoli 500 zaposlenimi v družbi.

"Prav z vsakim od njih smo opravili individualni pogovor, poslušali razloge in seveda pojasnili tudi stališče podjetja. Vemo, da so bili delavci žal zavedeni s strani določenih posameznikov v podjetju, toda legitimna pravica posameznika je, da sprejema odločitve o svoji prihodnosti," navajajo v podjetju.

Koliko od napovedanih odpovedi se bo na koncu tudi uresničilo, v steklarni niso želeli špekulirati. Vodstvo družbe pravi, da se zaveda trenutnih razmer v podjetju in splošno na trgu dela. Pomanjkanje delovne sile tako zaradi epidemije in z njo povezanih odsotnosti ter splošno pomanjkanje deficitarnega kadra po oceni vodstva družbe namreč pušča določene posledice na trgu dela. Težave in posledice po njihovih navedbah občutijo na obeh straneh, tako delodajalci kot zaposleni.

V steklarni bodo, kot napovedujejo, storili vse, da bodo trenutne razmere rešili po "mirni, spoštljivi in predvsem razumni poti".

Močan pritisk na lastnika podjetja

V podjetju omenjajo še, da so določeni posamezniki izvajali tudi močan pritisk na lastnika podjetja, družbo GlobalGlass, ki je v lasti družine podjetnika Igorja Laha, za zamenjavo vodstva. Po opravljenih pogovorih z nezadovoljnimi delavci je vodstvo steklarne lastniku poročalo o razmerah v podjetju in sprejelo nekatere ukrepe.

Po zagotovilih vodstva podjetja uživa generalni direktor Čas polno podporo in zaupanje lastnika. "Operativno vodenje podjetja sledi strategiji in začrtanim ciljem, vodstvo pa uživa popolno zaupanje," so navedli v družbi.

Steklarna Hrastnik je leta 2020 ustvarila 56,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov manj kot leto prej. Čisti dobiček je v 2020 glede na leto 2019 upadel za osem odstotkov na 6,7 milijona evrov. Upad prihodkov in dobička sta bila sicer posledica epidemije in ukrepov za njeno zajezitev, ki so omejili delovanje svetovnega gospodarstva.