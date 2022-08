Med novimi kardinali podpirajo tudi istospolne katoličane

Papež Frančišek bo danes v Vatikanu umestil 20 novih kardinalov. Ti prihajajo z vsega sveta, med njimi so tudi takšni kardinali, ki so znani po naprednih stališčih in pastoralnem delu.

Frančišek bo novim "princem Cerkve" na današnji slovesnosti v vatikanski baziliki svetega Petra izročil škrlatna pokrivala in jim predal kardinalske prstane, novi kardinali pa bodo obljubili zvestobo papežu in Cerkvi.

16 novih kardinalov je elektorjev, kar pomeni, da lahko na morebitnem konklavu izbirajo papeževega naslednika. Štirje pa so starejši od 80 let in zato te pravice nimajo.

Najmlajši kardinal na svetu in nekaj novincev

Nadškof Dilija Virgilio Do Carmo Da Silva bo postal prvi kardinal Vzhodnega Timorja, 48-letni italijanski misijonar Giorgio Marengo, ki deluje v Mongoliji, pa bo najmlajši kardinal na svetu.

Med odmevnejšimi je imenovanje škofa San Diega v Kaliforniji Roberta McElroya, ki podpira istospolne katoličane.

Med novinci sta tudi škof Peter Okpaleke iz Nigerije in nadškof brazilskega Manausa Leonardo Ulrich Steiner.

Trije novi kardinali so člani rimske kurije. To so Britanec Arthur Roche, Lazzaro You Heung-sik iz Južne Koreje in Španec Fernando Vergez Alzaga.

Po današnji umestitvi se bodo novi kardinali pridružili dvodnevnemu srečanju kardinalskega zbora, ki se bo začelo v ponedeljek. Na njem naj bi razpravljali o reformi rimske kurije.