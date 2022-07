Papež se je opravičil in pozval katolike k spoštovanju različnih kultur

"Cerkev mora izrekati dobrodošlico vsem ljudem, le takrat bo mogoča prava pomiritev med cerkvenimi voditelji in tistimi, ki so jih prizadele pomanjkljivosti Cerkve," je dejal papež Frančišek.

Papež Frančišek je v ponedeljek ob koncu prvega polnega dne svojega obiska v Kanadi, ki bo trajal do konca tedna, v prvi in edini indijanski katoliški cerkvi v Edmontonu pozval katolike, naj spoštujejo različne kulture. Cerkev mora po njegovem ponuditi dobrodošlico vsem, kajti le takrat bo mogoča prava pomiritev.

Papež je dan začel s srečanjem z domorodnimi plemeni in prvotnimi ljudstvi v kraju Maskwacis pri Edmontonu, kjer je nekoč stal eden od zloglasnih internatov za indijanske otroke, ki jim v Kanadi pravijo rezidentske šole, in se ob molitvi opravičil za zlorabe Katoliške cerkve v preteklosti.

Pope Francis being welcomed by representatives of the indigenous peoples of Canada at Edmonton airport, July 24 pic.twitter.com/oWOZ3Vs35Y — Gerard O'Connell (@gerryorome) July 24, 2022

Mašo je daroval v cerkvi, kjer prakticirajo mešane verske obrede

"Ponižno prosim za odpuščanje za zlo, ki ga je nad domorodnim prebivalstvom izvršilo toliko kristjanov. Žal mi je. Prosim za odpuščanje, še posebej za to, kako so številni člani cerkve in verskih skupnosti sodelovali, nenazadnje z brezbrižnostjo, v projektih kulturnega uničevanja in prisilne asimilacije," je med drugim povedal papež Frančišek, ki bo imel danes veliko mašo na prostem na stadionu v Edmontonu.

Po opravičilu je obiskal cerkev Svetega srca, kjer so ga pričakali z bobni in petjem. V tej cerkvi prakticirajo mešane verske obrede, tako po katoliški liturgiji kot indijanskih običajih. Papež je tam prejel darila in blagoslovil kip prve domorodne svetnice Kateri Tekakwitha.

Pope says he is 'deeply sorry' to Indigeneous Peoples in Canada.



He apologized during his first public event, addressing representatives of the First Nations, the Métis and the Inuit gathered in Maskwacis Park, near Edmonton#PopeInCanada #PopeFrancishttps://t.co/WWMjGytdYo — Vatican News (@VaticanNews) July 25, 2022

"Cerkev mora izrekati dobrodošlico vsem ljudem"

Govoril je o svojem opravičilu in pomiritvi ter poudaril, da je cerkev Svetega srca zaradi svoje raznolikosti lahko vzor vsem. "Cerkev mora izrekati dobrodošlico vsem ljudem, le takrat bo mogoča prava pomiritev med cerkvenimi voditelji in tistimi, ki so jih prizadele pomanjkljivosti Cerkve," je dejal papež Frančišek, ki je pozval tudi k temeljiti preiskavi dogodkov v nekdanjih kanadskih internatih.

Papež bo po današnji sveti maši obiskal še romarsko središče pri jezeru St. Anne blizu Edmontona, nato pa nadaljeval svoj obisk v mestu Quebec, kamor potuje v sredo. Tam se bo srečal s predstavniki države in imel javni nagovor, v četrtek ga čaka sveta maša v nacionalnem svetišču St. Anne de Beaupre, zvečer pa še večernice v katedrali baziliki Notre-Dame de Quebec.

V petek zjutraj se bo papež v nadškofovi rezidenci srečal z jezuiti in delegacijo Indijancev iz vzhodne Kanade, nato pa odleti daleč na severovzhod v pokrajino Nunavut, kjer se bo v mestu Iqualuit srečal s predstavniki Inuitov, ki so jih v preteklosti prav tako ugrabljali in silili v internate. V petek zvečer bo papež obisk končal in poletel proti Evropi.