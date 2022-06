Se bo tudi papež Frančišek upokojil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič se je o morebitni upokojitvi 85-letnega papeža glasneje govorilo na začetku maja, ko se je v javnosti pojavil na invalidskem vozičku. Uradni razlog za to je bila manjša operacija kolena.

Prvič se je o morebitni upokojitvi 85-letnega papeža glasneje govorilo na začetku maja, ko se je v javnosti pojavil na invalidskem vozičku. Uradni razlog za to je bila manjša operacija kolena. Foto: Reuters

Že od maja letos po Vatikanu krožijo govorice, da se bo papež Frančišek upokojil. Voditelji Rimskokatoliške cerkve na položaju sicer običajno ostanejo do svoje smrti, vendar so se nekateri papeži v preteklosti že upokojevali. Nazadnje je Sveti sedež predčasno zapustil papež Benedikt XVI., ki ga je nasledil prav Frančišek.

Govorice o upokojitvi papeža Frančiška so v zadnjem tednu spet postale vse glasnejše, poroča The Guardian. Prvič se je o morebitni upokojitvi 85-letnega papeža glasneje govorilo na začetku maja, ko se je v javnosti pojavil na invalidskem vozičku. Uradni razlog za to je bila manjša operacija kolena.

Po napovedi Frančiška, da bo že avgusta sklical konzistorij, na katerem bo imenoval nove kardinale, pa so se govorice spet okrepile. "Zelo je čudno, da je konzistorij sklical že avgusta. Ni nobenega pravega razloga za to, da bodo nove kardinale imenovali tri mesece prej kot ponavadi," je za The Guardian dejal novinar katoliškega dnevnika La Croix Robert Mickens.

Poleg predčasnega konzistorija je olje na ogenj prilila napoved, da bo Frančišek obiskal italijansko mesto L’Aquila. Tam stoji katedrala, v kateri je grob papeža Celestina V., ki se je kot prvi v zgodovini Rimskokatoliške cerkve upokojil. Grob Celestina V. je pred svojo upokojitvijo obiskal tudi Benedikt XVI.

Napovedi, da bo teden dni po konzistoriju Frančišek naznanil svojo upokojitev, so zato vse glasnejše. Frančišek je sicer že ob svojem imenovanju dejal, da bi moralo upokojevanje voditeljev Rimskokatoliške cerkve v prihodnosti postati utečena praksa, odhod Benedikta XVI. pa je označil za pogumno dejanje.