Papež na veliki petek: Pozabili smo govorico miru

Za papeža Frančiška so vojna v Ukrajini in drugi spori na svetu posledica splošnega odmika od miru. Kot je dejal v pogovoru za televizijo Rai 1, sicer razume države, ki kupujejo orožje, saj da se morajo v svetu, ki ga razdirajo vojne, braniti.

"Razumem tiste vlade, ki kupujejo orožje, razumem jih. Ne opravičujem jih, a jih razumem. Ker se moramo braniti," je dejal v danes predvajanem pogovoru za italijansko televizijo, ki so ga objavili na uradni spletni strani Vatikana.

A kot je dodal, to ne bi bilo potrebno, če bi živeli po modelu miru. "A živimo po tem peklenskem modelu ubijanja drug drugega zaradi želje po moči, želje po varnosti, želje po mnogo stvareh," je dejal. "Pozabili smo jezik miru, pozabili smo ga. Govorimo o miru. Združeni narodi so naredili vse mogoče, a jim ni uspelo," je še dejal.

V vojnah vedno trpijo najšibkejši, je še dejal, bil pa je kritičen tudi do tega, da vsi begunci niso obravnavani enako. "Begunci so razdeljeni. Obstaja prvi razred, drugi razred, barva kože, ali nekdo prihaja iz razvite države ali iz nerazvite. Rasisti smo, rasisti smo. In to je slabo," je dejal.

Intervju s papežem je bil predvajan na današnji veliki petek, na katerega je Frančišek ob 17. uri obhajal bogoslužje, čaščenje križa. Ob 21.15 pa bo na čelu križevega pota, ki se tokrat po dveh letih pandemije vrača v rimski Kolosej.

Premišljevanja in molitve križevega pota so tokrat pripravile različne družine. Pri predzadnji od 14 postaj bosta križ skupaj nosili Ukrajinka in Rusinja, kar je Vatikan načrtoval kot znamenje miru. Iz Ukrajine so ob tem sicer prišle tudi kritike, češ da Rusija kot agresor ne bi smela biti zastopana na tak način.