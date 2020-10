Lekcija iz žarišča: kako so se obnesli ukrepi, podobni slovenskim

V Arizoni so prve ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprejeli že 11. marca, ko so v zvezni državi razglasili izredno stanje, a jih najverjetneje prehitro začeli rahljati (29. aprila) in nato umaknili (15. maja). Število novih primerov okužb v Arizoni spomladi namreč ni začelo upadati, temveč je naraščalo tako rekoč skozi celoten april in maj do junija, ko je eksplodiralo.

V ameriški zvezni državi Arizoni so imeli na začetku poletja eno najslabših epidemioloških slik v ZDA. Od začetka do konca meseca junija se je jim je število dnevno odkritih novih okužb s koronavirusom povečalo za kar petkrat, javno zdravstvo v Arizoni je ječalo. Nato se je začel kazati učinek omejitev, ki niso bile bistveno drugačne od aktualnega tretjega svežnja ukrepov na oranžnem seznamu v Sloveniji . Ker so se jih ljudje zvečine držali, je Arizoni širjenje okužb uspelo močno omejiti in spraviti pod nadzor. Po številu dnevnih novoodkritih okužb je bila v zadnjem mesecu na repu seznama ameriških zveznih držav.

Arizona je bila v poletnih mesecih eno od največjih žarišč epidemije novega koronavirusa v ZDA. Med koncem junija in začetkom julija je povprečno število dnevno odkritih novih okužb močno presegalo 4.000. Rekorden je bil 30. junij, ko so ob 21.000 opravljenih testih odkrili kar 4.797 novih okužb. Pozitivnih je bilo skoraj 23 odstotkov testov. Slovenski rekord je trenutno nekaj več kot 10 odstotkov.

V Arizoni širjenja koronavirusa sicer še niso zajezili, so ga pa več ali manj spravili pod nadzor in močno zmanjšali število novih okužb, ugotavlja CDC. Foto: Reuters

Arizono je kot primer dobre prakse pri izvajanju ukrepov za omejevanje nadaljnjega prenosa koronavirusa med ljudmi v študiji izpostavil ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Ko je bilo najhuje, je bil v Arizoni že v veljavi nov sveženj ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Tamkajšnji guverner je ukrepal po tem, ko so v začetku junija ugotovili, da se je koronavirus po krajšem obdobju malenkost spodbudnejših rezultatov znova začel nenadzorovano širiti.

V Arizoni je zaradi posledic bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, do zdaj umrlo okrog 5.700 ljudi. Na začetku poletja je bil tamkajšnji zdravstveni sistem izredno obremenjen in bil pravzaprav pred zlomom, saj so bile zapolnjene prav vse kapacitete, namenjene bolnikom s covid-19. Foto: Reuters

S 17. junijem so v Arizoni tako znova uvedli obvezno nošnjo mask v zaprtih prostorih, omejili so število oseb v zaprtih javnih prostorih in na dogodkih (na največ 50 z določenimi izjemami), zaprli so bare in telovadnice.

Restavracije so še lahko delovale, a pod pogojem, da so prepolovile miz, ki so bile na voljo gostom. Zaprli so tudi kinodvorane, kopališča in otroška igrišča s tobogani zaprtega tipa.

Čeprav so bili ukrepi v Arizoni v primerjavi z drugimi deli sveta - na primer nekaterimi državami Evrope, kot sta bili Španija in Italija spomladi sredi najhujše koronakrize, Avstralijo, Novo Zelandijo, Izraelom - relativno mili, jim je kljubovalo precej "ponosnih Američanov", ki so v prvi vrsti nasprotovali nošnji zaščitnih mask. Foto: Reuters

Šlo je za podobne ukrepe, kot jih v teh dneh v izogib še višjim vsakodnevnim številkam okuženih in hospitaliziranih sprejema tudi slovenska vlada.

Da so videli rezultate, jim ni bilo treba povsem ugasniti javnega življenja

Rezultati omejitev in ukrepov so se začeli kazati nekaj več kot dva tedna po uvedbi. Dnevno povprečje novookuženih je prenehalo naraščati s 3. julijem, padati pa je začelo 13. julija. V malce manj kot štirih tednih, do 7. avgusta, je dnevno povprečje novih primerov okužb nato padlo za 76 odstotkov, če ga primerjamo z vrhuncem epidemije v Arizoni, pa za 81 odstotkov.

Odgovornejše prebivalce Arizone in tudi širšo ameriško javnost so sredi poletja šokirali prizori s Slane reke (Salt River), kjer se je na vodi z napihljivimi obroči zabavalo na tisoče predvsem mladih ljudi, zaščitnih mask pa ni nosil tako rekoč nihče. O podobnih potencialnih žariščih koronavirusa so sicer poročali tudi iz drugih toplejših delov ZDA, na primer Floride in jezerske regije Ozarks, kamor se na letovanje vsako poletje odpravi ogromno mladih. Foto: Reuters

Ukrepi so bili v Arizoni v veljavi še celoten avgust, da bi širjenje koronavirusa omejili kar najbolj zanesljivo. Rezultati podaljšanja so se pokazali v septembru - dnevno povprečje novih okužb ostaja relativno nizko.

Čez tisoč so v septembru znova poskočile le trikrat, a zaradi anomaličnega povečanja obsega testiranj. 18. septembra, ko so v Arizoni potrdili kar 2.000 novih primerov, so namreč naredili kar 24.000 testov .To je 3.000 več kot na najslabši dan, pozitivnih pa je bilo 2,5-krat manj testov.

Arizona je bila maja letos tudi prizorišče enega najbolj nenavadnih obiskov predsednika ZDA Donalda Trumpa. Sredi epidemije koronavirusa v ZDA, ki se je še stopnjevala, je obiskal tovarno zaščitnih mask Honeywell v Phoenixu, prestolnici Arizone, in pri tem ironično ni nosil zaščitne maske, prav tako je ni imel nadete nihče od njegovih spremljevalcev. Foto: Reuters

Arizona je po številu vseh odkritih okužb z novim koronavirusom med vsemi zveznimi državami v ZDA na 8. mestu, do zdaj so potrdili nekaj več kot 223 tisoč primerov.

V mesecu septembru je Arizona glede na število prebivalcev (okrog 7,3 milijone) med zveznimi državami, ki odkrijejo relativno malo novih okužb. V Indiani, na primer, ki ima pol milijona manj prebivalcev od Arizone, so v sredo potrdili skoraj 1.300 novih primerov, v Arizoni pa le nekaj več kot 600.

