Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji nezadržno raste. V sredo smo zabeležili največje število okuženih v enem dnevu do zdaj, in sicer 387, kar je za 121 odstotkov več kot prejšnjo sredo. V torek je bilo 356 novih okužb, torej 75 odstotkov več kot prejšnji torek.

Spomladi, v prvem valu širjenja novega koronavirusa, je bilo najvišje število okuženih v enem dnevu 61, in sicer 26 marca.

14-dnevna pojavnost je 128, meja je 140

14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev trenutno znaša 128,80, včeraj je znašala 110. Spomnimo, Slovenija je 14-dnevno pojavnost na 100 tisoč prebivalcev uporabljala kot kriterij za uvrstitve na sezname držav. Če je bila 14-dnevna pojavnost manjša od deset, je veljala država za varno in je bila na zelenem seznamu. Če je bila višja od 40, je veljalo, da je v državi zelo slabo epidemiološko stanje, država je bila na rdečem seznamu z obvezno 14-dnevno karanteno ob prihodu.

Premier Janez Janša je v torek dejal, da bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe kot spomladi, če bi 14-dnevna pojavnost okuženih na sto tisoč prebivalcev presegla 140 in bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od tega več kot 50 na intenzivni negi.

Trenutno je v bolnišnicah 131 ljudi, od tega 21 na intenzivni negi.

Aktivno okuženih je v Sloveniji trenutno 2.692 oseb, vse skupaj pa so od začetka širjenja novega koronavirusa v Sloveniji potrdili 7.507 okužb, do zdaj je umrlo 160 ljudi.

Strokovnjaki domnevajo: Okuženih je še trikrat več

Pri tem naj poudarimo, da naj bi bilo v družbi po domnevah domačih in tujih strokovnjakov - to nam je povedala tudi vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović - okoli trikrat več okužb, kot jih zaznamo s testi.

Okužbe so razporejene po vsej Sloveniji, od 212 občin pa jih je le še osem, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe.

OBČINE, KJER NI BILO ŠE NOBENE POTRJENE OKUŽBE

Gornji Grad Hodoš Jezersko Juršinci Loški Potok Osilnica Solčava Sv. Jurij v Slovenskih goricah

V Črni na Koroškem okuženih 1,34 odstotka prebivalcev

Največ okužb glede na število prebivalcev ima občina Črna na Koroškem, kjer je trenutno okuženih 44 prebivalcev, kar znaša 1,341 odstotka prebivalcev, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih zajema covid-19 sledilnik.

Največje žarišče okužb je tamkajšnji Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), kjer so do zdaj med uporabniki, zaposlenimi in prostovoljci zabeležili že več kot 100 okužb.

Največje žarišče okužb v Črni na Koroškem je Center za usposabljanje, delo in varstvo. Foto: STA Črna na Koroškem je zaradi covid-19 razglašena za ogroženo območje, kar pa ne pomeni posebnih omejitev za občane. Kot je ob obisku Koroške v sredo pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar, to pomeni samo možnost dodatne kadrovske pomoči in manj pravnih ovir.

Črna na Koroškem je edina občina, kjer je delež trenutno okuženih prebivalcev višji od enega odstotka. Sledi sosednja Mežica, kjer je okuženih 0,731 odstotka prebivalcev.

V prestolnici okuženih 449 ljudi

Če pogledamo absolutno število trenutno okuženih, pa je na prvem mestu ljubljanska občina. V prestolnici je aktivno okuženih 449 oseb, a to znaša le 0,153 odstotka vseh prebivalcev, kar občino, glede na število prebivalcev, uvršča na 58. mesto. Sledi mariborska občina, kjer je okuženih 107 prebivalcev (0,095 odstotka prebivalcev). Po okužbah glede na število prebivalcev pa je Maribor na 113. mestu.

Trenutno aktivno okuženi prihajajo iz 179 različnih občin. Če vaše občine ni na spodnjem seznamu, pomeni, da v vaši občini ni aktivnih okužb - takšnih občin je trenutno 33.

OBČINA DELEŽ OKUŽENIH ŠTEVILO OKUŽENIH Ajdovščina 0,114 22 Ankaran 0,062 2 Apače 0,085 3 Beltinci 0,235 19 Bistrica ob Sotli 0,15 2 Bled 0,127 10 Bloke 0,064 1 Bohinj 0,195 10 Borovnica 0,154 7 Bovec 0,098 3 Braslovče 0,107 6 Brezovica 0,152 19 Brežice 0,033 8 Cankova 0,116 2 Celje 0,127 63 Cerklje na Gorenjskem 0,22 17 Cerknica 0,009 1 Cerkno 0,044 2 Cirkulane 0,085 2 Črenšovci 0,152 6 Črna na Koroškem 1,341 44 Črnomelj 0,014 2 Destrnik 0,076 2 Divača 0,125 9 Dobrepolje 0,078 3 Dobrova - Polhov Gradec 0,116 9 Dobrovnik 0,078 1 Dol pri Ljubljani 0,111 7 Dolenjske Toplice 0,113 4 Domžale 0,17 62 Dornava 0,104 4 Dravograd 0,124 11 Duplek 0,115 8 Gorenja vas - Poljane 0,185 14 Gorišnica 0,244 10 Gorje 0,145 4 Gornja Radgona 0,036 3 Grad 0,048 1 Grosuplje 0,188 40 Hajdina 0,364 14 Hoče - Slivnica 0,262 31 Horjul 0,033 1 Hrastnik 0,197 18 Hrpelje - Kozina 0,088 4 Idrija 0,051 6 Ig 0,185 14 Ilirska Bistrica 0,135 18 Ivančna Gorica 0,124 21 Izola 0,037 6 Jesenice 0,246 52 Kamnik 0,157 47 Kidričevo 0,015 1 Kočevje 0,045 7 Komen 0,226 8 Komenda 0,173 11 Koper 0,019 10 Kostanjevica na Krki 0,123 3 Kostel 0,156 1 Kozje 0,033 1 Kranj 0,153 87 Kranjska Gora 0,115 6 Križevci 0,028 1 Krško 0,103 27 Kungota 0,148 7 Laško 0,092 12 Lenart 0,118 10 Lendava 0,143 15 Litija 0,162 25 Ljubljana 0,153 449 Ljubno 0,118 3 Ljutomer 0,08 9 Log - Dragomer 0,328 12 Logatec 0,07 10 Loška dolina 0,079 3 Lovrenc na Pohorju 0,134 4 Luče 0,138 2 Lukovica 0,255 15 Majšperk 0,123 5 Makole 0,346 7 Maribor 0,095 107 Markovci 0,35 14 Medvode 0,09 15 Mengeš 0,098 8 Metlika 0,036 3 Mežica 0,731 26 Miklavž na Dravskem polju 0,073 5 Mirna Peč 0,033 1 Mislinja 0,022 1 Mokronog - Trebelno 0,065 2 Moravče 0,202 11 Moravske Toplice 0,12 7 Mozirje 0,194 8 Murska Sobota 0,149 28 Muta 0,029 1 Naklo 0,204 11 Nazarje 0,268 7 Nova Gorica 0,041 13 Novo mesto 0,123 46 Oplotnica 0,242 10 Ormož 0,033 4 Pesnica 0,054 4 Piran 0,04 7 Pivka 0,065 4 Podčetrtek 0,087 3 Podlehnik 0,168 3 Podvelka 0,085 2 Poljčane 0,179 8 Polzela 0,032 2 Postojna 0,079 13 Prebold 0,234 12 Preddvor 0,162 6 Prevalje 0,47 32 Ptuj 0,107 25 Puconci 0,017 1 Rače - Fram 0,081 6 Radenci 0,02 1 Radlje ob Dravi 0,032 2 Radovljica 0,147 28 Ravne na Koroškem 0,221 25 Razkrižje 0,079 1 Rečica ob Savinji 0,343 8 Renče - Vogrsko 0,046 2 Ribnica 0,021 2 Rogaška Slatina 0,198 22 Rogašovci 0,13 4 Rogatec 0,129 4 Ruše 0,085 6 Selnica ob Dravi 0,201 9 Semič 0,026 1 Sevnica 0,068 12 Sežana 0,052 7 Slovenj Gradec 0,133 22 Slovenska Bistrica 0,144 37 Slovenske Konjice 0,22 33 Sodražica 0,046 1 Središče ob Dravi 0,051 1 Starše 0,175 7 Straža 0,051 2 Sv. Trojica v Sl. goricah 0,192 4 Sveti Jurij ob Ščavnici 0,215 6 Sveti Tomaž 0,1 2 Šempeter - Vrtojba 0,032 2 Šenčur 0,126 11 Šentilj 0,012 1 Šentjernej 0,517 37 Šentjur 0,156 30 Šentrupert 0,034 1 Škocjan 0,15 5 Škofja Loka 0,241 56 Škofljica 0,315 36 Šmarje pri Jelšah 0,136 14 Šmarješke Toplice 0,118 4 Šmartno ob Paki 0,061 2 Šmartno pri Litiji 0,249 14 Šoštanj 0,126 11 Tišina 0,101 4 Tolmin 0,199 22 Trbovlje 0,175 28 Trebnje 0,108 14 Trzin 0,357 14 Tržič 0,121 18 Turnišče 0,095 3 Velenje 0,09 30 Velike Lašče 0,023 1 Videm 0,107 6 Vipava 0,089 5 Vitanje 0,355 8 Vodice 0,282 14 Vojnik 0,113 10 Vransko 0,229 6 Vrhnika 0,206 36 Vuzenica 0,151 4 Zagorje ob Savi 0,164 27 Zreče 0,43 28 Žalec 0,07 15 Železniki 0,149 10 Žiri 0,061 3 Žirovnica 0,137 6 Žužemberk 0,108 5

