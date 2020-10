Nadškof Zore: Hvala vam, da nosite masko #video

"Hvala vam, da nosite masko, da upoštevate vse varnostne ukrepe in na ta način v dejanjih živite ljubezen do bližnjega," je v današnji poslanici sporočil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Kot je poudaril, zaradi svetovne pandemije bolezni covid-19 zaščitna maska na obrazu ni nič čudnega tudi pri nas. Ljudi je pozval, naj s tem, da sledijo navodilom in ukrepom, spoštujejo delo vseh, ki so se in se še vedno trudijo, da bi naše življenje v zelo spremenjenih razmerah lahko potekalo čim bolj nemoteno.

"Morda se vam zdi čudno, da vas nagovarjam z masko na obrazu. Je čudno, če na to gledamo, kakor smo gledali takrat, ko smo maske na obrazih videli samo pri ljudeh iz drugih kultur in drugih okolij. Danes pa v tej globalni resničnosti koronavirusa maska na obrazu ni nič čudnega tudi pri nas," je v uvodu svoje poslanice poudaril ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

"Spoštujmo njihovo delo s tem, da sledimo njihovim navodilom"

Zore je poudaril, da bi se rad zahvalil vsem, ki z molitvijo in prošnjo k Bogu podpirajo "vse, ki so se in se še vedno z vsemi močmi trudijo, da bi naše življenje v zelo spremenjenih razmerah lahko potekalo kolikor toliko nemoteno". "Večkrat slišimo, da delajo s skrajnimi močmi. Spoštujmo njihovo delo s tem, da sledimo njihovim navodilom," je ljudi pozval Zore.

"Zahvaljujem se vsem vernikom, ki se zavedajo, kako dragoceno je naše srečevanje pri maši in drugih obredih. Brez te bližine je naše krščanstvo podhranjeno, do neke mere invalidno. Ker veste, da Cerkev živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje maske. Potolažen sem in pomirjen, ko pridem v različne skupnosti ter vidim, da ljudje praktično stoodstotno upoštevate navodila zdravstvene stroke in politike," je poudaril Zore.

"Hvala vam, da nosite masko"

Kot je dejal, se zelo dobro zaveda, da so nam maske odveč in da vsi pogrešamo čas, ko smo se lahko srečevali brez njih: "Vem, da tudi vi slišite različna mnenja, ki govorijo o nepotrebnosti maske in vseh drugih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Bodimo kristjani pri odnosu do vseh teh mnenj med tistimi, ki upoštevajo razum, znanost in strokovnost, ki nam pravi, da sta najboljše zaščitno sredstvo maska in razkuževanje."

Nevšečnosti, ki nam jih morda povzročajo maske, naj bodo po njegovih besedah izraz solidarnosti s tistimi, ki so zboleli, in tistimi, ki se z boleznijo srečujejo pri svojem delu. "Povabim vas, da poživimo in okrepimo molitve in prošnje za vse tiste, ki se spopadajo z boleznijo. Na poseben način Bogu priporočajmo bolnike in tiste, ki skrbijo zanje. Ljubeče ga prosimo za vse umrle. Tudi to oblikuje občestvo med nami. Hvala vam, da nosite masko, da upoštevate vse varnostne ukrepe in na ta način v dejanjih živite ljubezen do bližnjega," je še poudaril Zore.