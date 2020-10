Koronavirus je elito zdravstva prisilil v zgodovinsko potezo

V ZDA je zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, do zdaj umrlo že več kot 216.000 ljudi. To je več kot petina vseh svetovnih smrti zaradi novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19.

New England Journal of Medicine (NEJM), najverjetneje najbolj spoštovana znanstvena publikacija s področja medicine na svetu, se je danes prvič v svoji več kot dvestoletni zgodovini vmešal v (ameriško) politiko. Uredniki NEJM volivce v ZDA pozivajo, naj na prihajajočih predsedniških volitvah Donalda Trumpa zaradi slabega odziva njegove administracije na pandemijo koronavirusa izselijo iz Bele hiše.

Ameriški New England Journal of Medicine izhaja že od leta 1812, a je do danes deloval izrazito nepolitično oziroma je kar 208 let ostal ena od redkih cenjenih znanstvenih publikacij, ki se na predsedniških volitvah v ZDA nikoli ni opredelila za določenega kandidata ali proti njemu.

To se je spremenilo danes s člankom Umiranje v vakuumu oblasti, pod katerega se je, to se je do zdaj zgodilo samo štirikrat, podpisalo vseh 34 urednikov NEJM.

Zapis obsoja odziv zvezne vlade Združenih držav Amerike na pandemijo koronavirusa. ZDA so namreč z naskokom najbolj prizadeta država – potrdili so že skoraj osem milijonov okužb, umrlo pa je več kot 216 tisoč ljudi.

"Krizo so spremenili v tragedijo"

Eric Rubin, odgovorni urednik NEJM, je za ameriški medij CNN ob objavi zapisa, ki je kritičen do odziva zvezne vlade ZDA na pandemijo koronavirusa, dejal, da je bila ena največjih napak Trumpove administracije zamenjevanje mnenj z dejstvi. "Maske delujejo. Družbeno distanciranje deluje. Samoizolacija deluje. To niso zgolj mnenja za nabiranje političnih točk, temveč gola, resnična dejstva." Foto: NEJM

Uredništvo NEJM, ki ga vodi ameriški infektolog in mikrobiolog Eric Rubin, je v zapisu še posebej kritično do administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Očitajo ji, da je z neupoštevanjem priporočil ter nasvetov stroke in zanašanjem na mnenja političnih populistov ter šarlatanov iz nacionalne krize naredila nacionalno tragedijo.

"Zaradi trenutne oblasti je nižje zaupanje državljanov ZDA tako v znanost kot v zvezno vlado. Posledice bomo čutili še dolgo po tem, ko te administracije ne bo več," so zapisali.

Uredniki New England Journal of Medicine so v zapisu poudarili tudi, da bile ameriške zvezne države in tudi posamezna okrožja znotraj njih pri ukrepanju za zajezitev širjenja koronavirusa pogosto prepuščene same sebi, saj jim zvezna vlada ne daje dovolj navodil oziroma se sama ne drži priporočil stroke. Foto: Getty Images

NEJM: Pojdite na volitve in kaznujte odgovorne

Čeprav New England Journal of Medicine odkrito ne izraža podpore Trumpovemu protikandidatu na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA, izbrancu demokratov Joeju Bidnu, je jasno, da bralcem namigujejo, naj volijo zanj.

V zapisu državljane ZDA namreč pozivajo, naj 3. novembra odidejo na volitve in z oddajo glasu kaznujejo odgovorne za koronakrizo v ZDA, to pa so po mnenju NEJM zdajšnji prebivalec Bele hiše in njegova ekipa.

Pri NEJM so opozorili, da imajo v ZDA nekatere najboljše svetovne strokovnjake na področju širjenja nalezljivih bolezni na svetu, a jih Trumpova administracija ne upošteva oziroma jih postavlja na stranski tir. Na fotografiji dolgoletni svetovalec predsednikov ZDA na področju nalezljivih bolezni Anthony Fauci, ki ga Bela hiša kljub temu, da so ga v začetku leta postavili za vodjo strokovne ekipe za boj proti koronavirusu, ne vabi več na tiskovne konference, ker se Donald Trump ne strinja z njegovimi stališči. Foto: Reuters

Precej bolj odprto stališče so o prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA medtem zavzeli v drugi cenjeni znanstveni publikaciji, in sicer Scientific American, ki v oktobrski izdaji brez okolišenja črno na belem izraža podporo Bidnovi kandidaturi. Tudi to je bila sicer sploh prva politična opredelitev časnika Scientific American v njegovi 175-letni zgodovini.

