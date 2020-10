Harrisova: Američani so priče največji polomiji v zgodovini države

Demokratka Kamala Harris je soočenje nemudoma odprla s pričakovanim napadom na ukrepanje administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti pandemiji koronavirusa, ki je v ZDA povzročil največ okužb in zahteval največ smrtnih žrtev na svetu, poroča STA.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je v obrambo uporabil Trumpovo prepoved potovanj iz Kitajske, še preden je marca pandemija izbruhnila v ZDA. Harrisova se ni spomnila, da prepoved nikakor ni bila popolna, kot je trdil Pence, vendar se ji vsaj glede tega ni bilo treba preveč truditi.

Harrisova kritizirala Trumpa zaradi odziva na pandemijo

Položaj, v katerem se je znašla ZDA, je nazorno kazala steklena pregrada, ki je ločevala udeleženca soočenja in voditeljico Susan Page s časopisa USA Today. Pregrada je bila potrebna, ker se je z novim koronavirusom okužil ameriški predsednik Donald Trump skupaj s soprogo Melanio Trump, okuženih pa je tudi najmanj 34 uslužbencev Bele hiše in ljudi iz Trumpovega kroga.

"Američani so priče največji polomiji katerekoli vlade v zgodovini države," je Trumpov odziv na pandemijo komentirala Harrisova. Pence, ki ni okužen z novim koronavirusom, je nasprotnico spravil nekoliko v defenzivo glede dejstva, da namerava Biden povišati davke, pri čemer je morala senatorka ponavljati, da le za tiste, ki zaslužijo več kot 400 tisoč dolarjev na leto.

"Američani so priča največji polomiji katerekoli vlade v zgodovini države," je Trumpov odziv na pandemijo novega koronavirusa komentirala Harrisova. Foto: Reuters

Pence je večkrat uporabil slavno frazo pokojnega demokratskega politika iz New Yorka Daniela Patricka Moynihana, ko je Harrisovi dejal, da je upravičena do svojega mnenja, ni pa upravičena do svojih dejstev. Harrisova se je ob tem nasmehnila in dejala, da je to "dobra fraza".

Analitiki menijo, da to skupaj s pokroviteljskimi nasmehi, ki jih je Pence pošiljal Harrisovi med njenimi izjavami, ne bo všeč volivkam. Moškim volivcem na drugi strani verjetno ne bo všeč, kako je senatorka in nekdanja tožilka Pencea, ko jo je prekinjal, nekajkrat utišala z besedami: "Zdaj govorim jaz". Pence je po štetju analitikov televizije CBS Harrisovo desetkrat prekinil, ona pa njega dvakrat, čeprav se to ne bi smelo dogajati.

Pence: Biden spodnaša zaupanje v cepivo proti covid-19

Harrisova je med odgovore na vprašanja uspela vnesti opozorilo, da bo Trumpova vlada uničila zdravstveno reformo in pustila na cedilu bolnike, da je Trump plačal le 750 dolarjev davka, da je uničil odnose z zavezniki in pihal na dušo diktatorjem, s trgovinsko vojno s Kitajsko uničil 300 tisoč delovnih mest v ZDA in žalil padle ameriške vojake.

Pence je poskušal Harrisovo napasti s kritiko, da Biden ogroža zdravje Američanov, ko spodnaša zaupanje v cepivo proti bolezni covid-19. Harrisova je zagotovila, da se bo cepila prva, ko bodo cepivo odkrili in ko bodo zdravniki ocenili, da je varno. "Če mi Donald Trump ukaže, naj se cepim, pa se zagotovo ne bom," je dejala.

Pence, ki ni okužen z novim koronavirusom, je nasprotnico spravil nekoliko v defenzivo glede dejstva, da namerava Joe Biden povišati davke. Foto: Reuters

Pence je opozoril, da je bil Biden proti napadu na Osamo bin Ladna, da je Trump ukazal usmrtitev vodje Islamske države in iranskega generala ter med soočenjem poudarjal, da bosta Biden in Harrisova podprla zeleni novi dogovor, tj. okoljsko strategijo levice v kongresu, s katero naj bi po trditvah republikancev ameriško gospodarstvo zašlo v hude težave.

Harrisova tu ni dala jasnega odgovora, kakor tudi ne pri kritikah, da bodo demokrati po prevzemu večine v senatu povečali število vrhovnih sodnikov ZDA, da izničijo konservativno večino. Pence je Harrisovo zbodel tudi z opozorilom, da je kot tožilka v San Franciscu krepko povečala pregon temnopoltih. Senatorka mu je vrnila s kritiko Trumpovega dobrikanja neonacistom, Pence pa je zatrdil, da je Trump večkrat odločno zavrnil rasiste, neonaciste in druge skrajneže.

Popolno nasprotje prvega soočenja Trumpa in Bidna

Soočenje je bilo sicer ostro, a hkrati dovolj vljudno, zato je bilo popolno nasprotje tistega, kar je pred tednom dni v Clevelandu uprizoril Trump, ki je nenehno skakal v besedo demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidnu, ki ga je potem ozmerjal s klovnom in mu zabičal, naj utihne.

Veliko opravka si bodo dali komiki z dejstvom, da se je sredi soočenja na podpredsednikovo sivo glavo usedla črna muha in tam za nekaj časa ostala. To je bilo edino razvedrilo na soočenju, kjer sta se kandidata bolj ali manj držala svojih dejstev brez dviganja glasu ali žalitev, poroča STA. To je bilo sicer edino podpredsedniško soočenje Pencea in Harrisove.