Trump prekinil pogovore o ukrepih za pomoč gospodarstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v nasprotju z optimističnimi toni, v katerih sta predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in finančni minister Steven Mnuchin v preteklih dneh usklajevala zakon za ublažitev posledic pandemije novega koronavirusa. Pogajanja o drugem paketu pomoči se sicer vlečejo že od julija, poroča STA.

Trump kritičen do Pelosijeve, ki zahteva več denarja

Krivdo za svojo odločitev je skušal Trump naprtiti Pelosijevi, ki zahteva 2.400 milijard dolarjev. Pelosijevo je obtožil, da se pogaja "v slabi veri", in sporočil, da je vodjo senatne večine Mitcha McConnella pozval, naj se raje osredotoči na potrditev imenovanja novega vrhovnega sodnika. "Mi smo dali zelo velikodušno ponudbo 1.600 milijard dolarjev, kot vedno pa se ona ne pogaja v dobri veri," je prek Twitterja sporočil Trump in dodal, da to zahtevo zavrača, ker pazi na prihodnost države.

Predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powella je pred tem spet pozval k dodatnim sredstvom, ki bi ZDA pomagala prebroditi krizo. Ta je v drugem četrtletju povzročila zgodovinsko krčenje BDP, odpuščenih je bilo več deset milijonov delavcev.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je opozoril, da je predsednik obrnil hrbet majhnim podjetjem, ki se trudijo za preživetje. Foto: Reuters

Trumpova odločitev je neprijetno presenetila večino kongresa. Odzvala se je tudi Pelosijeva, ki je dejala, da je predsednik zdaj pokazal svoje prave barve in sebe na račun države postavil na prvo mesto. "Jasno je, da je Bela hiša v popolnem razsulu. Trump je spet pokazal svoj pravi obraz. Sebe je postavil na prvo mesto na škodo države s popolno sokrivdo kongresnih republikancev," je dejala Pelosijeva.

Biden: Predsednik je obrnil hrbet majhnim podjetjem

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je opozoril, da je predsednik obrnil hrbet majhnim podjetjem, ki se trudijo za preživetje. "Da ne bo pomote, predsednik Trump se je danes odločil, da mu ni mar za zapiranje podjetij, šol in odpuščanja. Iz Washingtona za zdaj ne bo nobene pomoči," je povedal Biden.

Trump je odločitev sprejel po tem, ko je predsednik centralne banke Federal Reserve Ben Bernanke spet pozval kongres, naj ukrepa, ker se bodo spet začela množična odpuščanja. Po Trumpovi odločitvi se obeta že napovedani velik val odpuščanj v letalski industriji.

Borzni indeksi so po Trumpovi odločitvi nazadovali bolj kot v petek, ko so Trumpu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Dow Jones je izgubil 1,4 odstotka, S&P 500 1,34 odstotka, Nasdaq pa 1,57 odstotka. Indeksi so v ponedeljek po poročanju STA napredovali zaradi pričakovanj, da bo kmalu sprejet nov stimulacijski paket.