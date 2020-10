Trump napovedal skorajšnjo vrnitev v predvolilno kampanjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se je prejšnji teden okužil z novim koronavirusom, je v sredo že delal v Ovalni pisarni Bele hiše. Ta je sicer dokaj prazna, saj so okuženi številni Trumpovi sodelavci. Predsednikovi zdravniki so v sredo zatrdili, da je Trump od torka povsem brez simptomov okužbe.

Na delovnem mestu so ameriškega predsednika Donalda Trumpa seznanili s približevanjem orkana Delta obali Mehiškega zaliva ZDA, ki naj bi jo dosegel v petek. Tiskovni predstavnik Brian Morgenstern je dejal, da so ga seznanili tudi s potekom pogajanj o proračunski pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije novega koronavirusa.

Trump: Počutim se odlično

To je prek Twitterja sporočil tudi Trump, potem ko je objavil nov videoposnetek, v katerem je zatrdil, da se počuti izvrstno. Povedal je tudi, da bodo vsi, ki so zboleli za boleznijo covid-19, hitro ozdraveli tako kot on. "Želim, da vsi dobijo enako zdravljenje kot vaš predsednik, ker se počutim odlično. Počutim se odlično," je dejal ameriški predsednik.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden še ni povsem odločen, ali se bo udeležil drugega televizijskega soočenja s Trumpom, napovedanega za 15. oktober v Miamiju. Foto: Reuters

Svojo okužbo je označil za božji blagoslov, saj je lahko preizkusil poskusno zdravljenje in se prepričal, da je učinkovito. Zatrdil je, da bodo takega zdravljenja deležni vsi in da bo poskrbel, da bo brezplačno. V ZDA se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo 7,5 milijona ljudi, 211 tisoč pa jih je že umrlo.

Predsednik napoveduje vrnitev v predvolilno kampanjo

Trump medtem napoveduje skorajšnjo vrnitev v predvolilno kampanjo. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden na drugi strani še ni povsem odločen, ali se bo udeležil drugega televizijskega soočenja s Trumpom, napovedanega za 15. oktober v Miamiju. V anketah namreč povečuje vodstvo in ne vidi razloga, da bi se izpostavil nevarnosti okužbe.

Glede zdravstvenega stanja ameriške prve dame Melanie Trump, pri kateri so prejšnji četrtek prav tako potrdili okužbo, vendar pa v nasprotju s Trumpom ni šla v bolnišnico, ni nobenih informacij. Trump se je iz bolnišnice vrnil v ponedeljek, od takrat pa se ni pojavil v javnosti. Ljudi sicer z objavami prek Twitterja in videoposnetki sproti obvešča, da je živ in zdrav, poroča STA.