Se Wagnerjevi plačanci v Belorusiji pripravljajo na vojno na Poljskem? #vŽivo

Intense footage of a Russian BMP loaded with infantry being ambushed from a close distance by the Ukrainians in Klishchiivka, south of Bakhmut, where the AFU made some gains recently. pic.twitter.com/Ue2mCQhTBA — Status-6 (@Archer83Able) July 26, 2023 Poudarki dneva:



14.02 Putin na rusko-afriškem vrhu obljubil brezplačno dobavo žita

13.50 Se Wagnerjevi plačanci v Belorusiji pripravljajo na vojno na Poljskem?

13.30 FSB: Preprečili smo teroristični napad

11.03 Ukrajinci trdijo, da napredujejo v več smereh

10.08 V novem ruskem napadu na Odeso umrla ena oseba

7.00 Ukrajinci v zasedo zvabili elitne padalce ruske vojske

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ob začetku dvodnevnega rusko-afriškega vrha v Sankt Peterburgu obljubil, da bo šestim afriškim državam brezplačno zagotovil do 50 tisoč ton žita. Zavrnil je vrnitev Rusije k sporazumu o izvozu žita, od katerega je odstopila, in vztrajal, da se bodo usmerili k "pravičnejšemu sistemu razdeljevanja virov".

"V prihodnjih mesecih bomo lahko zagotovili brezplačno dobavo od 25 tisoč do 50 tisoč ton žita, in sicer Burkina Fasu, Zimbabveju, Maliju, Somaliji, Srednjeafriški republiki in Eritreji," je napovedal Putin.

Putin je ob tem pred začetkom vrha v sredo napovedal, da bo poleg izvoza žita v središču pozornosti tudi krepitev sodelovanja Rusije z afriškimi državami na področju trgovine, naložb, prehranske varnosti, boja proti revščini in podnebnih sprememb. Gre za drugi afriško-ruski vrh, prvi je potekal leta 2019 v Sočiju.

Po napovedih Kremlja bo Putin ob drugem dnevu vrha v petek s skupino voditeljev afriških držav razpravljal tudi o razmerah v Ukrajini in Nigru, kjer predsednika države Mohameda Bazouma v poskusu državnega udara od srede zadržuje predsedniška straža, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Afriki sicer skrbi poraja predvsem nedavna odločitev Moskve o odstopu od dogovora o izvozu žita, v okviru katerega je Ukrajina izvozila okoli 33 milijonov ton žita, kar je pripomoglo k stabilizaciji cen hrane po svetu. Rusija je od takrat po navedbah ukrajinske strani v napadih na skladišča uničila že več kot 60 tisoč ton žita.

Afriška unija je danes ponovno pozvala Moskvo, naj znova pristopi k sporazumu.

"Problem žita in gnojil zadeva vse. O tem se bomo pogovarjali v Sankt Peterburgu, o tem bomo razpravljali s Putinom, da vidimo, kako lahko znova zaženemo ta sporazum," je ruskim državnim medijem povedal predsednik Komorov Azali Assoumani, ki trenutno predseduje Afriški uniji.

Putin je sicer danes ob odprtju vrha zavrnil ponoven pristop k sporazumu, poroča bruseljski bilten Politico.

Po navedbah Kremlja se vrha v Rusiji udeležujejo predstavniki 49 od 54 afriških držav, od tega 17 voditeljev držav ali vlad. Kljub temu bo letos udeležba nekoliko manjša kot leta 2019. Kremelj je že pred dogodkom zahodne diplomate obtožil pritiskov na afriške udeleženke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes pozval afriške voditelje, ki so se udeležili vrha, naj od Moskve zahtevajo jasne odgovore glede odstopa od sporazuma o izvozu žita. "Točno vedo, kdo je kriv za trenutne razmere. Pričakujem, da bo Rusija to jasno slišala od naših afriških partnerjev," je dejal med današnjim obiskom v Wellingtonu.

Na novih satelitskih posnetkih, ki so se pojavili na spletu, je vidna povečana aktivnost Wagnerjevih borcev v oporišču v Belorusiji. Wagnerjeva skupina se je preselila v Belorusijo kot del dogovora, ki je zaustavil njihov poskus državnega udara v Rusiji 24. junija letos.

In Belarus, there are at least 750 pieces of equipment in the "Wagner" camp.



This is evidenced by a satellite image taken on the morning of July 25, writes the Belarusian Radio Liberty. The camp of "Wagners" is located in the village of Tsel. pic.twitter.com/aA3KILeuBw — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 27, 2023

Foto: Reuters

Aktivnosti v oporišču pri Celu so se začele dva dni po podpisu sporazuma. Novi posnetek, ki ga je 25. julija posnel Planet Labs PBC, prikazuje vsaj 200 vozil več v oporišču v primerjavi z 19. julijem, ko je bilo mogoče videti 300 vozil. To vključuje približno 60 velikih tovornih prikolic, ki se lahko uporabljajo za prevoz težke opreme.

Foto: Reuters

13.30 FSB: Preprečili smo teroristični napad

Ruska Zvezna varnostna služba FSB je sporočila, da so preprečili teroristični napad na vojaške ladje v Črnem morju, so sporočile ruske agencije.

Državna agencija RIA navaja, da je FSB pridržala ruskega mornarja, potem ko so pri njem našli bombe domače izdelave. Sumijo, da za vsem stoji Ukrajina.

11.03 Ukrajinci trdijo, da napredujejo v več smereh

"Približali smo se Robotini. Nismo še vstopili v naselje. Boji se nadaljujejo na položajih v jarkih pred lokacijo," je za CNN povedala ukrajinska 47. ločena mehanizirana brigada, ki sodeluje v ofenzivi.

Ukrajinske sile prav tako "postopoma napredujejo" v smeri Melitopola in Berdjanska, je dejala namestnica obrambnega ministra Hanna Maliar. Vzhodneje Ukrajina napreduje in utrjuje svoje položaje v regiji Staromajorsk, je dodala.

Update from Ukrainian deputy defence minister Hanna Maliar: "

- EAST:

The Ukrainian Defense Forces continue to hold back the offensive of Russian troops at the Kupyansk and Lyman directions. There, the enemy is looking for weaknesses in our defense, shelling, attacking with… pic.twitter.com/MawmY2q76j — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) July 26, 2023

Ukrajinske sile so od začetka protiofenzive konec maja dosegle le skromen ozemeljski napredek na jugu. Rusija je poskušala napasti ukrajinske sile v smeri Kupjanska in Limana, vendar je Ukrajina "stabilizirala razmere", je dodal Maliarjeva in dejala, da gre za poskus Rusije, da preusmeri kijevske enote z območja Bahmuta.

Iz generalštaba ukrajinske vojske so v sredo tudi sporočili, da je Rusija poskušala izvesti napad v smeri Limana, a ji je to preprečila. V vzhodni regiji Donecka so po besedah Maliarjeve Rusi utrpeli "velike izgube v opremi in ljudeh", ko so poskušali obiti mesto Avdivka. "Mesto hočejo obkoliti, a se bojijo vstopiti vanj, saj bodo zabredli v mestne spopade z našimi branilci, zato se že nekaj mesecev trudijo obiti Avdivko. Danes zjutraj so spet poskušali obiti Avdivko, vendar so utrpeli velike izgube v opremi in osebju," je še dejala.

10.08 V novem ruskem napadu na Odeso umrla ena oseba

"V napadu je umrl varnostnik, poškodovana je bila oprema na enem od tovornih terminalov, uničeni so bili manjši varnostni objekt in dva avtomobila," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Kiper.

Rusija je napade na območju regije Odesa okrepila, odkar je pretekli teden odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. V tem obdobju so ruske sile po navedbah ukrajinske strani v napadih na skladišča uničile že več kot 60 tisoč ton žita.

Po odstopu iz sporazuma je Moskva sporočila, da bo ladje, ki bodo plule proti ukrajinskim pristaniščem, od koder izvažajo žito, obravnavala kot morebitne prevoznice vojaškega tovora, na kar je Kijev odgovoril, da bo ravnal recipročno, poroča STA.

Odločitev Rusije, da izstopi iz sporazuma, in njene namerne poskuse ustavitve ukrajinskega kmetijskega izvoza so v sredo na zasedanju Sveta Nato - Ukrajina v Bruslju obsodile tako Ukrajina kot njene zaveznice iz Nata.

Obsodili so tudi ruske raketne napade na Odeso, Mikolajev ter druga ukrajinska pristaniška mesta in "cinične napade Moskve z droni na skladišča žita v mestu Reni ob Donavi, ki je zelo blizu Romuniji".

7.00 Ukrajinci v zasedo zvabili elitne padalce ruske vojske

Potem ko so Wagnerjevi plačanci konec lanskega decembra zasedli strateško pomembno območje Kliščivka, približno osem kilometrov od Bahmuta, so skoraj osem mesecev kasneje ukrajinske čete to ozemlje osvobodile. Ukrajinci so zato v zelo ugodnem položaju, saj jim to daje možnost, da ruskim oskrbovalnim linijam preprečijo dostop do Bahmuta.

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je geolociral posnetke, ki prikazujejo ukrajinske sile med doseganjem taktično pomembnih uspehov južno od Kliščivke. Tako ukrajinski kot ruski viri zadnja dva dneva poročajo tudi o nenehnih ukrajinskih osvajanjih na tem delu fronte, kjer Ukrajinci boleče počasi, a vztrajno napredujejo.

2100 UTC 25 JUL/ Die UKR drängt die RU-Truppen aus Klischiwka zurück. Berichten zufolge ziehen sich RU-Einheiten über die Bahnlinie bei Andriivka zurück. In Soledar wurde mit einem Präzisionsangriff ein Gebäude getroffen, in dem vermutlich Führungselemente des pic.twitter.com/7CAIBOqkC0 — Gaby 🇩🇪🇺🇦 (@Gabriel15184745) July 26, 2023

More info on Klischiivka - essentially the occupiers are being pushed out. The Ukrainian Defence forces confirmed this information just recently. pic.twitter.com/PibX1L8FD8 — Dmitri (@wartranslated) July 25, 2023

The Russian army managed to repulse the Ukrainian attack near Klischiivka and the village is under full Russian control.

The Russian army used cluster bombs en masse and the losses in the Ukrainian ranks are huge and terrible.



Human wave tactics against cluster munitions,… pic.twitter.com/8f5e2B9bO0 — Megatron (@Megatron_ron) July 26, 2023

Na družbenih omrežjih se je pojavil brutalni posnetek, ki prikazuje Ruse, ki so se zaleteli v zasedo na fronti Kliščivka, še piše Slobodna Dalmacija. Ukrajinski novinar Jurij Butusov navaja, da so pripadniki 80. zračno-jurišne brigade oboroženih sil Ukrajine in jurišne brigade ministrstva za notranje zadeve v zasedo zvabili elitne padalce ruske vojske.